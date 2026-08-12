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Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στα ημιτελικά των 200 μ με φετινά ρεκόρ Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη, βίντεο
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στα ημιτελικά των 200 μ με φετινά ρεκόρ Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη, βίντεο
Οι δύο αθλήτριες θα τρέξουν ξανά το βράδυ της Τετάρτης στα ημιτελικά
Χρειάστηκε να πετύχουν φετινές ατομικές επιδόσεις προκειμένου η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη να πάρουν το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 200 μέτρων, την τρίτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ.
Από την ελληνική τριπλέτα που πήρε εκκίνηση, στην προνομιούχο 12άδα βρέθηκαν οι δύο τους, ενώ η Δήμητρα Τσουκάλα ολοκλήρωσε την παρουσία στην 21η θέση. Για την πρόκριση χρειάστηκε χρόνος 23.39. Εμμανουλίδου και Σπανουδάκη θα τρέξουν ξανά το βράδυ στις 22:20 στα ημιτελικά.
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 8η στην απόσταση το 2024, αν και έχει ταλαιπωρηθεί όλη τη χρονιά από τραυματισμούς και δέκα μέρες πριν από τους αγώνες πέρασε και μια… επίμονη ίωση, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και πέτυχε να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση τερματίζοντας σε 23.15, παρά τον αντίθετο άνεμο (-0.9), κλείνοντας θέση στα ημιτελικά. Στο Μπέρμιγχαμ ταξίδεψε με 23.22 από τα Παπαφλέσσεια. Για την ιστορία, στη σειρά της τερμάτισε στη δεύτερη θέση και συνολικά πέτυχε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.
Οι τραυματισμοί έχουν κρατήσει πίσω φέτος και την Δήμητρα Τσουκαλά και παρά τη μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια που έκανε για να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το γεγονός ότι έδωσε όλες τις δυνάμεις της στη δεύτερη προκριματική σειρά των 200 μ., τερμάτισε έβδομη στη σειρά της σε 23.77 (-0.4) και 21η συνολικά, μένοντας εκτός συνέχειας. Το Πρωτάθλημα, ωστόσο, δεν τελείωσε γι’ αυτήν καθώς έχει μπροστά της τον προκριματικό αγώνα στα 4Χ100 μέτρα.
Τελευταία, χρονικά, πήρε θέση στα κουλουάρ η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Έτρεξε ένα πολύ δυνατό 100άρι, κράτησε όσο μπορούσε την ταχύτητά της μέχρι το φινάλε και τερμάτισε σε 23.37 (-0.6), ένα εκατοστό κάτω από το φετινό της ρεκόρ, για να πάρει την τρίτη θέση στη σειρά της και 11η συνολικά. Αυτή ήταν η πρώτη της παρουσία στο θεσμό στα 200 μ. και φυσικά η πρώτη της πρόκριση στα ημιτελικά.
Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τελικό στην έκτη της εμφάνιση στη διοργάνωση κυνήγησε η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου.
Μετά την 9η θέση του 2016, την 10η του 2018 και τη 12η του 2022, στην επάνοδό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η 35χρονη ρίπτρια του Θωμά Κυριαζή είχε καλύτερη προσπάθεια την πρώτη της στον προκριματικό της δισκοβολίας, που μετρήθηκε 55.13 και κατέλαβε τη δέκατη θέση στο πρώτο γκρουπ και την 21η συνολικά και δεν πέρασε στον τελικό. Η δεύτερη βολή της βρήκε στο δίχτυ και έπεσε απλά 15.51 μέτρα μακρύτερα, ενώ η τρίτη ήταν 54.78.
Από την ελληνική τριπλέτα που πήρε εκκίνηση, στην προνομιούχο 12άδα βρέθηκαν οι δύο τους, ενώ η Δήμητρα Τσουκάλα ολοκλήρωσε την παρουσία στην 21η θέση. Για την πρόκριση χρειάστηκε χρόνος 23.39. Εμμανουλίδου και Σπανουδάκη θα τρέξουν ξανά το βράδυ στις 22:20 στα ημιτελικά.
Η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, 8η στην απόσταση το 2024, αν και έχει ταλαιπωρηθεί όλη τη χρονιά από τραυματισμούς και δέκα μέρες πριν από τους αγώνες πέρασε και μια… επίμονη ίωση, έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και πέτυχε να βελτιώσει τη φετινή της επίδοση τερματίζοντας σε 23.15, παρά τον αντίθετο άνεμο (-0.9), κλείνοντας θέση στα ημιτελικά. Στο Μπέρμιγχαμ ταξίδεψε με 23.22 από τα Παπαφλέσσεια. Για την ιστορία, στη σειρά της τερμάτισε στη δεύτερη θέση και συνολικά πέτυχε τον τρίτο καλύτερο χρόνο.
Οι τραυματισμοί έχουν κρατήσει πίσω φέτος και την Δήμητρα Τσουκαλά και παρά τη μεγάλη και επιτυχημένη προσπάθεια που έκανε για να προκριθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το γεγονός ότι έδωσε όλες τις δυνάμεις της στη δεύτερη προκριματική σειρά των 200 μ., τερμάτισε έβδομη στη σειρά της σε 23.77 (-0.4) και 21η συνολικά, μένοντας εκτός συνέχειας. Το Πρωτάθλημα, ωστόσο, δεν τελείωσε γι’ αυτήν καθώς έχει μπροστά της τον προκριματικό αγώνα στα 4Χ100 μέτρα.
Τελευταία, χρονικά, πήρε θέση στα κουλουάρ η Ραφαέλα Σπανουδάκη. Έτρεξε ένα πολύ δυνατό 100άρι, κράτησε όσο μπορούσε την ταχύτητά της μέχρι το φινάλε και τερμάτισε σε 23.37 (-0.6), ένα εκατοστό κάτω από το φετινό της ρεκόρ, για να πάρει την τρίτη θέση στη σειρά της και 11η συνολικά. Αυτή ήταν η πρώτη της παρουσία στο θεσμό στα 200 μ. και φυσικά η πρώτη της πρόκριση στα ημιτελικά.
Τον τέταρτο ευρωπαϊκό τελικό στην έκτη της εμφάνιση στη διοργάνωση κυνήγησε η Κρίστυ Αναγνωστοπούλου.
Μετά την 9η θέση του 2016, την 10η του 2018 και τη 12η του 2022, στην επάνοδό της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η 35χρονη ρίπτρια του Θωμά Κυριαζή είχε καλύτερη προσπάθεια την πρώτη της στον προκριματικό της δισκοβολίας, που μετρήθηκε 55.13 και κατέλαβε τη δέκατη θέση στο πρώτο γκρουπ και την 21η συνολικά και δεν πέρασε στον τελικό. Η δεύτερη βολή της βρήκε στο δίχτυ και έπεσε απλά 15.51 μέτρα μακρύτερα, ενώ η τρίτη ήταν 54.78.
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