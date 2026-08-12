Το μήνυμα του Γκάλη κατά του ρατσισμού: «Το μόνο χρώμα που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες είναι το γαλανόλευκο»
SPORTS
Λίζα Ιτόγια εθνική κορασίδων μπάσκετ Νίκος Γκάλης

Το μήνυμα του Γκάλη κατά του ρατσισμού: «Το μόνο χρώμα που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες είναι το γαλανόλευκο»

Ο Νίκος Γκάλης με αφορμή τις ρατσιστικές επιθέσεις στην Λίσα Ιτόγια παίκτρια της εθνικής κορασίδων, έστειλε το δικό του μήνυμα στήριξης μέσω των social media, παίκτρια της 

Το μήνυμα του Γκάλη κατά του ρατσισμού: «Το μόνο χρώμα που υπάρχει για τις εθνικές ομάδες είναι το γαλανόλευκο»
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Μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας κόντρα στη Νορβηγία για το Eurobasket U16 Β' Κατηγορίας στα Ιωάννινα, στο οποίο εν τέλει κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο η «γαλανόλευκη», η Λίζα Ιτόγια που ήταν η κορυφαία της ομάδας θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα.

Συγκεκριμένα, θέλησε να τοποθετηθεί κατά του ρατσισμού τονίζοντας: «Οι μισοί Έλληνες μπορεί να με μισούν απλά και μόνο εξαιτίας του χρώματος του δέρματός μου.

Μου λένε ότι δεν αξίζω να παίζω στην Ελλάδα, λες και η αξία μου ως αθλήτρια καθορίζεται από το χρώμα του δέρματός μου. Είμαι Ελληνονιγηριανή.

Θα μπορούσα να βρίσκομαι τώρα στη Νιγηρία και να παίζω εκεί, αλλά επέλεξα τη χώρα όπου γεννήθηκα, τη χώρα όπου μεγάλωσα και τη χώρα που αποκαλώ σπίτι μου».

Με τη σειρά του ο θρυλικός Νίκος Γκάλης θέλησε να πάρει θέση για το ζήτημα στέλνοντας ενωτικό μήνυμα με μία σειρά φωτογραφιών από τις μικρές Εθνικές ομάδες που συμπεριλάμβαναν τόσο την Ιτόγια, όσο και τον Γιώργο Μοναμά, γράφοντας:

«Στηρίζουμε τα κορίτσια και τα αγόρια που ιδρώνουν τα γαλανόλευκα, τα μόνα χρώματα που υπάρχουν για τις Εθνικές μας Ομάδες».

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