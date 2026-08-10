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Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε στο... κενό πανηγυρίζοντας γκολ που εν τέλει ακυρώθηκε, δείτε βίντεο
Ο 29χρονος αμυντικός Τζέισι Μαρανάο, μάλιστα λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του από την πτώση
Ο 29χρονος αμυντικός Τζέισι Μαρανάο, σκόραρε με κεφαλιά για την Κοριτίμπα εναντίον της Τσαπεκοένσε στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, με την ομάδα του να προηγείται 1-0 στο 41ο λεπτό. Πανηγύρισε τρέχοντας προς τους οπαδούς, πηδώντας πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα, πριν εξαφανιστεί σε ένα τούνελ που οδηγούσε στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας.
An astonishing scene in Brazil as goalscorer Jacy accidentally jumped into the tunnel – only for VAR to then ruled the goal out 🤯pic.twitter.com/yGxOrXe6Hb— Men in Blazers (@MenInBlazers) August 9, 2026
Footage shows Brazilian player Jacy Maranhao falling into the players’ tunnel after jumping over advertising boards while celebrating a goal in a Brazilian league match. To make matters worse the goal was ruled offside. pic.twitter.com/Fh2lzMtZ6i— AJE Sport (@AJE_Sport) August 10, 2026
Κατάφερε να βγει προσεκτικά, αλλά υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο και ο προπονητής του αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή λίγο αργότερα. Για να γίνει... ακόμα χειρότερο, το γκολ ακυρώθηκε από το VAR σε έναν αγώνα που η Κοριτίμπα κέρδισε στο τέλος με με 2-1.
Rapaz, o melhor ângulo kkkk— Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) August 9, 2026
O Jacy caindo no túnel, a torcida em desespero e depois ele saindo como se nada tivesse acontecido e continuando a comemoração 🤣 pic.twitter.com/3F39M3vlzn
«Γύρισα το πόδι μου εκεί. Πονάει λίγο, αλλά είμαι καλά», δήλωσε ο Μαρανάο και συμπλήρωσε: «οι κεντρικοί αμυντικοί σπάνια σκοράρουν. Οπότε, όταν σκοράρεις... απλά παρασύρθηκα».
Doblemente inaudito !— Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) August 9, 2026
Sucedió en Brasil
Tras anotar un gol, Jacy, jugador del Coritiba, saltó las vallas publicitarias para celebrar, pero cayó directamente a un túnel del Estadio Couto Pereira.
Por si fuera poco, el gol fue anulado y el futbolista salió lesionado del… pic.twitter.com/OEOAdV4Gd1
Hoje o Jacy recriou a icônica cena do atacante camaronês Joel, em 2014.— Fuh (@gabrielfuh_) August 9, 2026
A diferença é que o gol do Joel, o segundo dele na vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, valeu e ele continuou em campo.
Jacy, infelizmente, foi substituído no início do 2° tempo com dores no tornozelo e o… pic.twitter.com/ladERkzVNJ
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