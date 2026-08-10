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Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε στο... κενό πανηγυρίζοντας γκολ που εν τέλει ακυρώθηκε, δείτε βίντεο
SPORTS
Βραζιλία Ποδοσφαιριστής Τσαπεκοένσε

Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε στο... κενό πανηγυρίζοντας γκολ που εν τέλει ακυρώθηκε, δείτε βίντεο

Ο 29χρονος αμυντικός Τζέισι Μαρανάο, μάλιστα λίγο αργότερα αντικαταστάθηκε αναγκαστικά λόγω του τραυματισμού του από την πτώση

Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής έπεσε στο... κενό πανηγυρίζοντας γκολ που εν τέλει ακυρώθηκε, δείτε βίντεο
Ενα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε σε αγώνα ποδοσφαίρου στη Βραζιλία

Ο 29χρονος αμυντικός Τζέισι Μαρανάο, σκόραρε με κεφαλιά για την Κοριτίμπα εναντίον της Τσαπεκοένσε στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας, με την ομάδα του να προηγείται 1-0 στο 41ο λεπτό. Πανηγύρισε τρέχοντας προς τους οπαδούς, πηδώντας πάνω από τη διαφημιστική πινακίδα, πριν εξαφανιστεί σε ένα τούνελ που οδηγούσε στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ομάδας.


Κατάφερε να βγει προσεκτικά, αλλά υπέστη τραυματισμό στον αστράγαλο και ο προπονητής του αναγκάστηκε να τον κάνει αλλαγή λίγο αργότερα. Για να γίνει... ακόμα χειρότερο, το γκολ ακυρώθηκε από το VAR σε έναν αγώνα που η Κοριτίμπα κέρδισε στο τέλος με με 2-1.
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«Γύρισα το πόδι μου εκεί. Πονάει λίγο, αλλά είμαι καλά», δήλωσε ο Μαρανάο και συμπλήρωσε: «οι κεντρικοί αμυντικοί σπάνια σκοράρουν. Οπότε, όταν σκοράρεις... απλά παρασύρθηκα».

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει ένα τέτοιο περιστατικό στο στάδιο «Κουτό Περέιρα» της Κουριτίμπα. Το 2014, ο Καμερουνέζος επιθετικός Τζόελ πήδηξε πάνω από τις μπάρες και έπεσε στον διάδρομο κατά τη νίκη της Κοριτίμπα με 3-1 επί της Σάο Πάολο.

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