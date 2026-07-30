Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ
Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ
Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να «χτίζει» το παζλ του ρόστερ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά δύο διαφορετικά κομμάτια για τη φροντ λάιν, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στη Ντουμπάι όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Με την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στο rotation των φόργουορντ. Ωστόσο, το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην απόκτηση ενός «τεσσαριού».
Ο Έλληνας τεχνικός αναζητά έναν παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως στο «3», αλλά θα μπορεί να μετατοπίζεται και στο «4», καθώς και έναν φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «4» έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις και ως small-ball σέντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο Έλληνας τεχνικός αναζητά έναν παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως στο «3», αλλά θα μπορεί να μετατοπίζεται και στο «4», καθώς και έναν φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «4» έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις και ως small-ball σέντερ.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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