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Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ
SPORTS

Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να «χτίζει» το παζλ του ρόστερ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά δύο διαφορετικά κομμάτια για τη φροντ λάιν, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στη Ντουμπάι όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού

Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ
Με την αποχώρηση του Άλεκ Πίτερς, οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να καλύψουν ένα σημαντικό κενό στο rotation των φόργουορντ. Ωστόσο, το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην απόκτηση ενός «τεσσαριού».

Ο Έλληνας τεχνικός αναζητά έναν παίκτη που θα αγωνίζεται κυρίως στο «3», αλλά θα μπορεί να μετατοπίζεται και στο «4», καθώς και έναν φόργουορντ που θα καλύπτει τη θέση «4» έχοντας τη δυνατότητα να προσφέρει λύσεις και ως small-ball σέντερ.

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