Οι… κλεφτές ματιές του Ολυμπιακού για παίκτη της Ντουμπάι – Αυτόν θέλει ο Μπαρτζώκας από ΝΒΑ

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να «χτίζει» το παζλ του ρόστερ, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναζητά δύο διαφορετικά κομμάτια για τη φροντ λάιν, ενώ παράλληλα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις τόσο στη Ντουμπάι όσο και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού