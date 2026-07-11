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Γουεμπανιάμα: Υπέγραψε στους Σπερς και θυσίασε 50 εκατ. δολάρια για το μέλλον της ομάδας
SPORTS
Βίκτορ Γουεμπανιαμά Σαν Αντόνιο Σπερς

Γουεμπανιάμα: Υπέγραψε στους Σπερς και θυσίασε 50 εκατ. δολάρια για το μέλλον της ομάδας

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα υπέγραψε νέο πενταετές συμβόλαιο με τους Σπερς, χωρίς να ενεργοποιήσει τη supermax εκδοχή της συμφωνίας

Γουεμπανιάμα: Υπέγραψε στους Σπερς και θυσίασε 50 εκατ. δολάρια για το μέλλον της ομάδας
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα θα συνεχίσει να αποτελεί το πρόσωπο των Σαν Αντόνιο Σπερς για πολλά χρόνια ακόμη υπογράφοντας πενταετή επέκταση του rookie συμβολαίου του, συνολικής αξίας 252 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, η νέα συμφωνία περιλαμβάνει player option για την πέμπτη και τελευταία σεζόν, ενώ ο ίδιος επέλεξε να υπογράψει με το 25% του salary cap, απορρίπτοντας την προοπτική του 30% supermax, το οποίο θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις απολαβές του στα 303 εκατομμύρια δολάρια.

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Οι δύο πλευρές εξέτασαν διαφορετικά μοντέλα επέκτασης, ωστόσο ο 22χρονος σέντερ αποφάσισε να αφήσει στην άκρη περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου οι Σπερς να διατηρήσουν μεγαλύτερη ευελιξία στο salary cap και να χτίσουν ένα ρόστερ ικανό να διεκδικήσει τίτλους τα επόμενα χρόνια.

«Οικογένεια των Σπερς, είμαι εδώ για να μείνω. Ό,τι χρειαστεί», ήταν το μήνυμα του Γουεμπανιάμα.

Σύμφωνα με το ESPN, η ομάδα του Σαν Αντόνιο προσέφερε ακόμη και την πλήρη supermax εκδοχή του συμβολαίου, όμως ο Γάλλος σταρ προτίμησε να κάνει μια οικονομική παραχώρηση με γνώμονα τη δημιουργία ενός συνόλου που θα μπορεί να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια.

πηγή: gazzetta

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