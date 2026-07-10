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Ο 17χρονος Παναγιώτης Σπύρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών παίδων στην Κολομβία, δείτε βίντεο
Ο 17χρονος Παναγιώτης Σπύρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών παίδων στην Κολομβία, δείτε βίντεο
Ο νεαρός Έλληνας αθλητής σήκωσε 127 κιλά και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου - Ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στέλνοντας φιλιά στο κοινό και δείχνοντας την ελληνική σημαία στο στήθος του
Ο 17χρονος Παναγιώτης Σπύρου κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών παίδων, το οποίο διοργανώνεται στο Κάλι της Κολομβίας.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ο νεαρός Έλληνας αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών και πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο αρασέ, σηκώνοντας 127 κιλά και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Δείτε την προσπάθεια του 17χρονου Παναγιώτη Σπύρου που του χάρισε τη 2η θέση:
Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε με επιτυχία και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά, ενώ έχασε την πρώτη θέση και το χρυσό για μόλις ένα κιλό από τον Τούρκο, Ουμούτ Κολέογλου. Μετά την επιτυχημένη προσπάθεια στα 127 κιλά ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στέλνοντας φιλιά στο κοινό και δείχνοντας την ελληνική σημαία στο στήθος του.
Στο επολέ ζετέ (clean and jerk) ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151 κιλά, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην κίνηση.
Με συνολική επίδοση 272 κιλών, ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την 4η θέση στη γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς.
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει το σπουδαίο ταλέντο και τις μεγάλες προοπτικές του νεαρού Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών. Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών συνεχάρη με ανακοίνωσή της τον ίδιο και τον προπονητή και πατέρα του Χρήστο Σπύρου.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, ο νεαρός Έλληνας αθλητής του ΠΑΣ Ανταγόρα Κω αγωνίστηκε στην κατηγορία των 71 κιλών και πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση στο αρασέ, σηκώνοντας 127 κιλά και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.
Δείτε την προσπάθεια του 17χρονου Παναγιώτη Σπύρου που του χάρισε τη 2η θέση:
Ο Έλληνας πρωταθλητής ολοκλήρωσε με επιτυχία και τις τρεις προσπάθειές του στα 120, 124 και 127 κιλά, ενώ έχασε την πρώτη θέση και το χρυσό για μόλις ένα κιλό από τον Τούρκο, Ουμούτ Κολέογλου. Μετά την επιτυχημένη προσπάθεια στα 127 κιλά ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς στέλνοντας φιλιά στο κοινό και δείχνοντας την ελληνική σημαία στο στήθος του.
Στο επολέ ζετέ (clean and jerk) ξεκίνησε επιτυχημένα με 145 κιλά, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις δύο επόμενες προσπάθειές του στα 150 και 151 κιλά, καταλαμβάνοντας την 8η θέση στην κίνηση.
Με συνολική επίδοση 272 κιλών, ο Παναγιώτης Σπύρου κατέλαβε την 4η θέση στη γενική κατάταξη, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική παρουσία σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της χρονιάς.
Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει το σπουδαίο ταλέντο και τις μεγάλες προοπτικές του νεαρού Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια την Ελλάδα στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, αφήνοντας πολλές υποσχέσεις για το μέλλον της ελληνικής άρσης βαρών. Η Ελληνική Ομοσπονδία Άρσης Βαρών συνεχάρη με ανακοίνωσή της τον ίδιο και τον προπονητή και πατέρα του Χρήστο Σπύρου.
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