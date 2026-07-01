Για πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας: Ο Λίσι του έδωσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με την Μπέβερεν
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ΠΑΟΚ Γιάννης Κωνσταντέλιας Μπέβερεν Αρχηγός

Για πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας: Ο Λίσι του έδωσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με την Μπέβερεν

Η νέα εποχή του ΠΑΟΚ με τον Ιταλό στον πάγκο βρίσκει τον Γιάννη Κωνσταντέλια με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο

Για πρώτη φορά αρχηγός του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας: Ο Λίσι του έδωσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με την Μπέβερεν
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Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Μπέβερεν (1/7, 18:00) στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας του Δικεφάλου του Βορρά επί Ολλανδικού εδάφους στο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στον «ασπρόμαυρο» πάγκο.

Το φιλικό απέναντι στους Βέλγους αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ιταλός τεχνικός αναμένεται να δείξει για πρώτη φορά τα όσα θέλει να περάσει στους Θεσσαλονικείς στην νέα εποχή του ΠΑΟΚ, ο οποίος πλέον πορεύεται χωρίς τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο.

Εκτός αυτού, η αναμέτρηση με την Μπέβερεν θα είναι ιδιαίτερη και για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, καθώς θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με το περιβραχιόνιο στο μπράτσο, λίγες μέρες μετά την «σκόνη» που σηκώθηκε από την απόφαση του να αποχωρήσει προσωρινά από την Εθνική Ελλάδας.

Στα 23 του χρόνια και μετά από 186 επίσημες εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα του Δικεφάλου, ο Ντέλιας θα αγωνιστεί ως αρχηγός στον ΠΑΟΚ, έστω και σε παιχνίδι φιλικού χαρακτήρα.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Τέιλορ, Κοσίδης, Μπαταούλας, Κένι, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μπάλντε, Κωνσταντέλιας, Μπέρδος και Μύθου
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