Ο Χοακίν Καπαρός διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου
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La Liga Σεβίλλη Χοακίν Καπαρός Προπονητής Καρκίνος του Παχέος Εντέρου

Ο Χοακίν Καπαρός διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου

Ο πολύπειρος Ισπανός τεχνικός, που έχει ανακηρυχθεί επίτιμος πρόεδρος της Σεβίλλης, δίνει πλέον τον πιο σημαντικό αγώνα της ζωής του

Ο Χοακίν Καπαρός διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου
Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η ομάδα της Σεβίλλης καθώς ο 70χρονος τεχνικός έχει συνδέσει το όνομα του με τον σύλλογο της Ανδαλουσίας.

Ο Καπαρός επανέφερε τη Σεβίλλη στην πρώτη κατηγορία (La Liga) αφότου ανέλαβε τα ηνία το 2000, προτού την εδραιώσει στην ελίτ του ισπανικού ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια της πενταετούς θητείας του. Επέστρεψε αργότερα στον σύλλογο ως υπηρεσιακός προπονητής το 2018 και το 2019, και πιο πρόσφατα το 2025. Τον Ιούλιο του περασμένου έτους ονομάστηκε επίτιμος πρόεδρος της Σεβίλλης, ως αναγνώριση της προσφοράς του στην ομάδα.

«Η Σεβίλλη επιθυμεί να εκφράσει τη βαθύτατη στήριξη και την αγάπη της προς τον Επίτιμο Πρόεδρό μας, Χοακίν Καπαρός, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

«Ο αγαπημένος πρώην προπονητής της Σεβίλλης, ο οποίος έχει την πλήρη στήριξη της οικογένειάς του, των φίλων του και ολόκληρης της βάσης των οπαδών της Σεβίλλης, υποβάλλεται ήδη στην απαραίτητη ιατρική θεραπεία».

Ο Καπαρός κάθισε στον πάγκο της Σεβίλλης σε συνολικά 248 επίσημους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τον σύλλογο.

Έχει διατελέσει επίσης προπονητής σε αρκετές άλλες ομάδες της La Liga, συμπεριλαμβανομένων των Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ρεάλ Μαγιόρκα, Λεβάντε και Οσασούνα, έχοντας καθοδηγήσει ομάδες σε περισσότερα από 500 παιχνίδια στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας.

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