Ανακοινώθηκε το καλεντάρι της Euroleague: Nωρίτερα λόγω Super Cup το πρώτο επίσημο ματς του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν

Η Euroleague Basketball εγκαινιάζει από τη σεζόν 2026-27 μία νέα διοργάνωση, το Super Cup, με τον Ολυμπιακό να δίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς σχεδόν μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της EuroLeague