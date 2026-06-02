ΕΠΟ: Παραμένει για ακόμα δύο χρόνια στην ΚΕΔ ο Λανουά
Από πλευράς Ολυμπιακού ήταν η μοναδική αρνητική ψήφος για την ανανέωση της θητείας του Γάλλου
Στη θέση του ως αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ συνεχίζει για δυο ακόμη χρόνια ο Στεφάν Λανουά, μετά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2/6).
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου, η απόφαση που πάρθηκε ήταν η ανανέωση της συνεργασίας με τον Γάλλο αρχιδιαιτητή και τους συνεργάτες του και μέλη της ΚΕΔ, Πάολο Βαλέρι, Ρομπέρτο Αλόνσο Φερνάντεζ, Δαμιανού Ευθυμιάδη και Αντωνίας Κόκοτου.
Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη, 9 μέλη της ΕΕΠ έδωσαν θετική ψήφο, 2 λευκή, ενώ υπήρξε και αρνητική ψήφος από πλευράς Ολυμπιακού, με τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη να απουσιάζει από τη συνεδρίαση.
Πηγή: gazzetta.gr
