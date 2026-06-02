Οι δύο μπακ που είναι ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού για ενίσχυση
Τόσο δεξιά, όσο και αριστερά αναζητά παίκτη η ομάδα του Πειραιά
Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε μία περίοδο μεταγραφικής κινητικότητας.
Σε σχέση με την άμυνα και την ενίσχυση των Ερυθρόλευκων ως προς τα δύο άκρα της υπάρχουν δύο ονόματα που σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές είναι επιλογές του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και βρίσκονται πολύ ψηλά - και ενδεχομένως πιο ψηλά από άλλες - στη λίστα (των Πειραιωτών).
Ο 28χρονος Πάμπλο Μαφέο έχει ισπανικό και αργεντινικό διαβατήριο και είναι δεξιός μπακ και ενίοτε παίζει και δεξιός χαφ. Ανήκει στη Μαγιόρκα και τη σεζόν που μας πέρασε είχε 32 συμμετοχές με 1 γκολ και 2 ασίστ. Η διαδρομή του άρχισε από τις υποδομές της Εσπανιόλ.
Έχει παίξει και εκτός Ισπανίας φορώντας τις φανέλες των Σίτι (όπου είχε 3 αγώνες στην πρώτη ομάδα και τα πιο πολλά παιχνίδια του στην U19 και την U21 της) και στη Στουτγκάρδη.
Ο 28χρονος Άντρια Πεντρόσα είναι αριστερός μπακ. Αγωνίζεται και γενικότερα στην αριστερή πλευρά και ακόμα και ως εξτρέμ. Ανήκει στον σύλλογο της Σεβίλλης και την προηγούμενη σεζόν ήταν στην Έλτσε καταγράφοντας 31 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ.
Πηγή: gazzetta.gr
