Γκάλης: «Καλύτερος ο Ολυμπιακός από τη Ρεάλ»
Οι δηλώσεις του Νίκου Γκάλη πριν από τον μεγάλο τελικό της Ρεάλ με τον Ολυμπιακό
Ο Νίκος Γκάλης είδε τους ημιτελικούς και είναι καλεσμένος και στον μεγάλο τελικό της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο σπουδαιότερος Έλληνας μπασκετμπολίστας κατά την άφιξή του στο T-Center μίλησε στα ελληνικά ΜΜΕ για το μεγάλο ματς και έχρισε φαβορί τον Ολυμπιακό.
Οι δηλώσεις του Νίκου Γκάλη
«Όλη η Ελλάδα θέλει ελληνική ομάδα να το σηκώσει. Θα γίνει ωραίο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα έχει τον κόσμο, για μένα είναι και καλύτερη ομάδα και πιστεύω όλα θα πάνε καλά».
Για το αν είναι φαβορί ο Ολυμπιακός και για το πλεονέκτημα στη θέση “5”:
«Ναι είναι πιο δυνατός στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα χρειάζεσαι ισορροπία και στους ψηλούς και στους κοντούς, αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό».
Για το τι του αρέσει περισσότερο στην ομάδα του Ολυμπιακού:
«Ότι παίζουν σοβαρά, θέλουν να πετύχουν το στόχο τους και σήμερα αυτό μετράει, να φύγουν με τη νίκη».
Για το αν υπάρχει συνταγή τελικών:
«Αυτά τα παιχνίδια στο Final Four είναι θέμα ημέρας, πρέπει να είσαι σοβαρός και προετοιμασμένος για να μην μείνεις εκτός ρυθμού και να κάνεις αυτά που έχεις κάνει στην προπόνηση όλη τη χρονιά και να πετύχεις τον στόχο σου».
Για τον αν θέλει Άρη και ΠΑΟΚ στην Εuroleague
«Γιατί όχι; Όσο περισσότερες είναι οι ελληνικές ομάδες στη EuroLeague τόσο το καλύτερο για το ελληνικό μπάσκετ».
Αν έπαιζε σήμερα πόσους πόντους θα έβαζε:
«Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα τότε. ίσως και τώρα να μην είχα».
