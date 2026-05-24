Παρελθόν από την ΑΕΚ ο Ρομπέρτο Περέιρα
Μετά από 2 σεζόν παρουσίας του Αργεντινού στην Ένωση με απολογισμό μια κατάκτηση Super League θα αποτελέσει παρελθόν

Το κεφάλαιο του Ρομπέρτο Περέιρα στην ΑΕΚ θα κλείσει μετά από δύο χρόνια παρουσίας του 35χρονου Αργεντινού μέσου στους κιτρινόμαυρους καθώς το συμβόλαιό του που ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι τελικά δεν θα ανανεωθεί.

Μέσα στην εβδομάδα που έφτασε στο τέλος της αναμενόταν να ξεκαθαρίσει οριστικά το μέλλον του στην ΑΕΚ καθώς ο εκπρόσωπός του θα μιλούσε με την Ένωση.

Τα δεδομένα για την παραμονή του, όπως είχατε διαβάσει νωρίτερα ήταν ανοικτά, καθώς δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση από τη στιγμή που αν έμενε αυτό θα γινόταν με ένα γενναίο... ψαλίδι στο συμβόλαιό του.

Η εξέλιξη είναι τελικά πως ο «Τούκου» θα αποτελέσει παρελθόν από την Ένωση καθώς όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ δεν θα ανανεώσει, αποχωρώντας από την ΑΕΚ ως πρωταθλητής.

Τη φετινή σεζόν ο Περέιρα μέτρησε 22 συμμετοχές με δύο γκολ και μία ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας συνολικά 52 εμφανίσεις με την ΑΕΚ τις τελευταίες δύο σεζόν.


Πηγή:www.gazzetta.gr
