Έφτασε η αποστολή του Ολυμπιακού στο T-Center, το φοβερό t-shirt του Βεζένκοφ, βίντεο
Έτοιμος για τον μεγάλο τελικό ο Ολυμπιακός
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της Euroleague στο Telecom Center Athens με στόχο να φτάσει τα 4 αστέρια στη Euroleague.
Περίπου τρεις ώρες πριν το τζάμπολ η αποστολή του Ολυμπιακού έφυγε από το ξενοδοχείο στα Ιλίσια για να ξεκινήσει για το χώρο του ΟΑΚΑ.
Την παράσταση έκλεψε με το t-shirt του ο Σάσα Βεζένκοφ. Έγραφε «Athens Calling», ενώ υπήρχαν και οι φωτογραφίες ττων Μπαρτζώκα, Παπανικολάου, Φουρνιέ, Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ.
Κατά τις 7 το απόγευμα η αποστολή έφτασε στο γήπεδο για πρώτο αναγνωριστικό περπάτημα στο glass floor.
Photo Credit: SPORT24
