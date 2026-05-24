Το συγκινητικό πανό των οπαδών της Σίτι για το «αντίο» του Γκουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια, βίντεο και φωτογραφίες
Ο Καταλανός ανέλαβε τη Σίτι τη σεζόν 2016-17 κέρδισε 20 τίτλους μεταξύ αυτών 6 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League
Οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι αποχαιρέτησαν με ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο τον Πεπ Γκουαρδιόλα, στο τελευταίο του παιχνίδι στο «Έτιχαντ» απέναντι στην Άστον Βίλα.
Λίγο πριν από τη σέντρα, οι οπαδοί των πολιτών σήκωσαν ένα εντυπωσιακό πανό στις εξέδρες του γηπέδου, θέλοντας να τιμήσουν τον άνθρωπο που άλλαξε την ιστορία του συλλόγου και τον οδήγησε στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας του.
Ο 54χρονος Καταλανός τεχνικός ολοκληρώνει αυτό το καλοκαίρι την τεράστια δεκαετή παρουσία του στον πάγκο της Σίτι, έχοντας κατακτήσει συνολικά 20 τρόπαια και δημιουργώντας μία από τις κορυφαίες ομάδες της σύγχρονης εποχής.
Παράλληλα, οι φίλοι της Σίτι αποχαιρέτησαν και τους Μπερνάντο Σίλβα και Τζον Στόουνς, οι οποίοι επίσης ολοκληρώνουν την παρουσία τους στους πολίτες.
The last dance 🩵 pic.twitter.com/OkFuNzi8NX— Manchester City (@ManCity) May 24, 2026
💙👋🏼 City fans say goodbye to Pep, John Stones and Bernardo Silva. @City_Xtra ✨ pic.twitter.com/IUfIiTvc0P— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 24, 2026
