Ολυμπιακός - Ρεάλ: Θα πάει στο T-Center για τον τελικό της Euroleague ο Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα δει τον μεγάλο τελικό μαζί με τον αδελφό του Κώστα
Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της για το μεγαλύτερο μπασκετικό event της χρονιάς φιλοξενώντας το Final Four της EuroLeague.
O Oλυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης στον μεγάλο τελικό (24/05, 21:00) και το Telekom Center Αthens θα γίνει πόλος έλξης πολλών αστέρων που αναμένεται να δώσουν το «παρών».
Ένας από αυτούς θα είναι και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα και θέλησε να παρακολουθήσει από κοντά τον τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Μαζί του θα είναι και ο αδερφός του, Κώστας Αντετοκούνμπο.
Πηγή: www.gazzetta.gr
