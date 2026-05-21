Εκρήξεις και φλόγες παντού: Τα πρώτα δραματικά λεπτά από τη φωτιά στο διαμέρισμα στη Δραπετσώνα, δείτε βίντεο
Ο κάτοικος της περιοχής που καταγράφει τις εικόνες προσπαθεί να καθησυχάσει τους ενοίκους του διαμερίσματος φωνάζοντας τους «ήρθε η αστυνομία και η πυροσβεστική»

Κώστας Στάμου
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στην πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης στη Δραπετσώνα τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, κατέγραψε κάτοικος της περιοχής.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το protothema.gr αποτυπώνεται η κόλαση που προκάλεσαν οι φλόγες ενώ ακούγεται και τουλάχιστον μια έκρηξη.



Την ίδια ώρα ο κάτοικος της περιοχής που καταγράφει τις εικόνες προσπαθεί να καθησυχάσει τους ενοίκους του διαμερίσματος φωνάζοντας τους «ήρθε η αστυνομία και η πυροσβεστική».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ στο διαμέρισμα στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης έμεναν μια μητέρα και ο γιος της που απομακρύνθηκαν εγκαίρως.



Κατά τις ίδιες πληροφορίες εξετάζεται αν η φωτιά προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου με τη γυναίκα που απεγκλωβίστηκε να λέει στον ΣΚΑΪ ότι ο γιος της ξύπνησε το πρωί για να φτιάξει το πρωινό, άνοιξε το γκαζάκι και προκλήθηκε έκρηξη.

Στο σημείο βρέθηκαν και επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα ενώ επιστρατεύθηκε και βραχιονοφόρο όχημα καθώς στον 3ο όροφο της πολυκατοικίας υπήρχε μια ηλικιωμένη γυναίκα που αρχικά αρνείτο να φύγει.

