«Κάηκε» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη νίκη τίτλου επί του Παναθηναϊκού, βίντεο και φωτογραφίες
Με γκολ του Ζοάο Μάριο η ΑΕΚ επικράτησε σε φινάλε θρίλερ του Παναθηναϊκού και αναδείχθηκε πρωταθλήτρια για 14η φορά στην ιστορία της
Η ΑΕΚ έγραψε ιστορία και με ένα φοβερό φινάλε κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο από την 4η αγωνιστική των playoffs κερδίζοντας 2-1 τον Παναθηναϊκό με ανατροπή και buzzer-beater του Ζοάο Μάριο στο 90+3'.
Μετά το γκολ ακολούθησαν σκηνές απείρου κάλους με όλους τους ποδοσφαιριστές να μπαίνουν μέσα για να αγκαλιάσουν τον σκόρερ.
🟡⚫ Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στην κάμερα μετά την λήξη του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός. pic.twitter.com/k7YaQsuxWo— SPORT24 (@sport24) May 10, 2026
Μετά το τελευταίο σφύριγμα όλοι οι παίκτες έπεσαν γονατιστοί και εκείνοι του πάγκου έτρεξαν να πέσουν πάνω τους.
Την παράσταση έκλεψε ο Μάριο Ηλιόπουλος, ο οποίος έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, έγινε ένα με τους παίκτες, πήρε το κασκόλ του, κάνοντας γύρω θριάμβου ακολουθούμενος από οπαδούς που πήδηξαν μέσα στο χορτάρι.
Οι παίκτες έκαναν και εκείνοι έναν άτυπο γύρο θριάμβου, καθώς η απονομή θα γίνει την τελευταία αγωνιστική στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.
