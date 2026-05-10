«Κάηκε» η Νέα Φιλαδέλφεια μετά τη νίκη τίτλου επί του Παναθηναϊκού, βίντεο και φωτογραφίες

🟡⚫ Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί και το φιλί του Μάριου Ηλιόπουλου στην κάμερα μετά την λήξη του ΑΕΚ - Παναθηναϊκός. pic.twitter.com/k7YaQsuxWo — SPORT24 (@sport24) May 10, 2026

Μετά το τελευταίο σφύριγμα όλοι οι παίκτες έπεσαν γονατιστοί και εκείνοι του πάγκου έτρεξαν να πέσουν πάνω τους.Την παράσταση έκλεψε ο Μάριο Ηλιόπουλος, ο οποίος έτρεξε στον αγωνιστικό χώρο, έγινε ένα με τους παίκτες, πήρε το κασκόλ του, κάνοντας γύρω θριάμβου ακολουθούμενος από οπαδούς που πήδηξαν μέσα στο χορτάρι.Οι παίκτες έκαναν και εκείνοι έναν άτυπο γύρο θριάμβου, καθώς η απονομή θα γίνει την τελευταία αγωνιστική στο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό.