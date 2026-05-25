Πέτρα στη Χολή: Χειρουργική αποκατάσταση με την καινοτόμο τεχνική eCVS

- Ασυμπτωματική, ως τυχαίο εύρημα σε υπερηχογράφημα

- Συμπτωματική, προκαλώντας πόνο, δυσφορία και φλεγμονές

- Φούσκωμα

- Καούρες

Καούρες - Πικρή γεύση

Πικρή γεύση - Βάρος ή πόνο στην άνω κοιλιά

Βάρος ή πόνο στην άνω κοιλιά - Δυσανεξία σε λιπαρά γεύματα

Κλείσιμο

- Κολικούς χολής

Κολικούς χολής - Οξεία χολοκυστίτιδα (φλεγμονή της χολής)

Οξεία χολοκυστίτιδα (φλεγμονή της χολής) - Οξεία παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος)

Οξεία παγκρεατίτιδα (φλεγμονή του παγκρέατος) - Αποφρακτικό ίκτερο

Αποφρακτικό ίκτερο - Χολαγγειίτιδα

- πόνοι ή επεισόδια κολικού

πόνοι ή επεισόδια κολικού - όταν συνυπάρχουν πολύποδες της χοληδόχου κύστης

όταν συνυπάρχουν πολύποδες της χοληδόχου κύστης - σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως διαβητικοί

σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, όπως διαβητικοί - σε επείγουσα βάση (φλεγμονή της χοληδόχου ή παγκρεατίτιδα)

Η πέτρα στη χολή (χολολιθίαση) είναι μια πολύ συχνή πάθηση που αφορά τον σχηματισμό λίθων ή λάσπης μέσα στη χοληδόχο κύστη.«Οι πέτρες δημιουργούνται όταν μεταβάλλεται η σύσταση του υγρού της χολής με κρυσταλλοποίηση των συστατικών της. Η χολολιθίαση μπορεί να εμφανιστεί είτε ως «λάσπη» είτε ως ένας ή περισσότεροι λίθοι διαφορετικού μεγέθους. Είναι συχνότερη σε γυναίκες, σε άτομα με παχυσαρκία, που κάνουν καθιστική ζωή, δυτικό τρόπο διατροφής ή έχουν οικογενειακό ιστορικό», αναφέρει οκαι συνεχίζει με τα συμπτώματα,και τις επιπλοκές της νόσου, καθώς και τους λόγους αφαίρεσης της χοληδόχου κύστης, ιδιαίτερα με τη μέθοδο Extended Critical View of Safety (eCVS):Η πάθηση μπορεί να είναι:Ακόμη και η λεγόμενη «ασυμπτωματική» χολολιθίαση συχνά συνοδεύεται από ενοχλήματα όπως:Πολλοί ασθενείς αποδίδουν λανθασμένα τα συμπτώματα σε γαστρίτιδα, παλινδρόμηση ή ευερέθιστο έντερο, ενώ συχνά αυτά βελτιώνονται με την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις, ή απροειδοποίητα, η χολολιθίαση μπορεί να προκαλέσει:Οι καταστάσεις αυτές είναι σοβαρές και μπορεί να απαιτήσουν επείγουσα χειρουργική επέμβαση και νοσηλεία.Η χειρουργική θεραπεία είναι η χολοκυστεκτομή, δηλαδή η αφαίρεση της χοληδόχου κύστης. Η επέμβαση συστήνεται όταν διαπιστώνεται λάσπη ή πέτρα στη χολή σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα για πρόληψη παγκρεατίτιδας και χολοκυστίτιδας. Σαφώς, συστήνεται και όταν υπάρχουν ήδη συμπτώματα, όπως: