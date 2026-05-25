«Έχουμε καταλήξει σε συμπεράσματα για μεγάλο μέρος των ζητημάτων» λέει η Τεχεράνη για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ
Σε αυτό το στάδιο, δεν συζητάμε για τα πυρηνικά, είπε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ - Να σταματήσουν να μπλοφάρουν οι ΗΠΑ, είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιράν
Την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο, παραδέχτηκε το πρωί της Δευτέρας η Τεχεράνη, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών. Στην ενημέρωση που παρείχε, ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε ότι «έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται, αυτό είναι σωστό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η υπογραφή συμφωνίας είναι άμεση».
«Η εστίαση των διαπραγματεύσεων είναι στον τερματισμό του πολέμου και σε αυτό το στάδιο δεν συζητούμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος. Οι απειλές, οι πιέσεις, οι απεικονίσεις και η δημοσίευση γελοιογραφιών αποτελούν μέρος της πολιτικής σε εκείνο το μέρος του κόσμου» είπε ο Μπαγκαΐ, αφήνοντας αιχμές για τις ΗΠΑ και τη στρατηγική που ακολουθεί ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media.
«Εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας στο πεδίο της δράσης. Βλέπουμε τα γεγονότα, ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις και τις απεικονίσεις της αντίπαλης πλευράς. Είμαστε επικεντρωμένοι στον σχεδιασμό και την προώθηση των καλύτερων μεθόδων για τη διασφάλιση των εθνικών συμφερόντων του Ιράν. Όπου είναι απαραίτητο, απαντούμε. Έχουμε το δικό μας ύφος και δεν πρόκειται να αντιγράψουμε το ύφος και την προσέγγιση του εχθρού. Ως ένα πολιτισμένο, αξιοπρεπές και ισχυρό έθνος, όπου κρίνουμε απαραίτητο και με όποιον τρόπο θεωρούμε κατάλληλο, θα απαντήσουμε στον εχθρό, όπως έχουμε ήδη κάνει» συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Χοσεΐν Νοουσαμπαντί ανέφερε ότι τα ζητήματα αυτά θα συζητηθούν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό.
«Κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πολέμου, η τακτική μας ήταν “οφθαλμός αντί οφθαλμού”. Στον διπλωματικό πόλεμο, είναι “δράση αντί δράσης”», έγραψε ο Ρεζαεΐ στο X.
«Μην πιστεύετε την μπλόφα του αποτυχημένου προέδρου· ο χρόνος λειτουργεί εις βάρος των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, πρέπει να διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας συνεχίσουν να επιμένουν και να μπλοφάρουν μέχρι να φυτρώσει χορτάρι κάτω από τα πόδια τους. Το Ιράν δεν υποκύπτει στη βία ή στις απειλές».
Θα συζητήσουμε για το ουράνιο, αν οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις κυρώσειςΤο Ιράν θα συζητήσει με τις ΗΠΑ το πυρηνικό του πρόγραμμα και τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, εφόσον η Ουάσινγκτον τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο ενός πιθανού μνημονίου κατανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση, δήλωσε ανώτερος Ιρανός διπλωμάτης στο πρακτορείο ειδήσεων ISNA.
Να σταματήσουν να μπλοφάρουν οι ΗΠΑ, λέει Ιρανός βουλευτήςΤην ίδια στιγμή, ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, επέλεξε να κρατήσει ψηλά τους τόνους, σε δήλωση που έκανε εν μέσω των προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας.
در دوره جنگ نظامی تاکتیک ما چشم در مقابل چشم بود، در جنگ دیپلماتیک اقدام در مقابل اقدام است.— ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 25, 2026
بلوف رییسجمهور شکستخورده را باور نکنید، زمان به ضرر آمریکاییهاست.
اگر توافق میخواهند مذاکره کنند، اگر بنزین ۶ دلاری میخواهند بایستند و بلوف بزنند تا علف زیر پایشان سبز شود.
ایران زیر…
