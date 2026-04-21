Λαμίν Γιαμάλ: Γιόρτασε το βραβείο του καλύτερου νέου αθλητή της χρονιάς με γεύμα από τα... McDonalds, δείτε βίντεο
Οι φωτογραφίες του Βραζιλιάνου άσσου της Μπαρτσελόνα από τη χθεσινή βράβευση και το ιδιωτικό αεροπλάνο του «τρέλαναν» τους ακολούθους του

Σε μία υπέρλαμπρη τελετή, πραγματοποιήθηκε η 26η απονομή των Laureus World Sports Awards (των επονομαζόμενων «Όσκαρ του αθλητισμού»), που έλαβε μέρος στην Μαδρίτη και πιο συγκεκριμένα στο φαντασμαγορικό «Palacio de Cibeles».

Στην απονομή βραβεύτηκαν οι κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς, με τον Λαμίν Γιαμάλ να παραλαμβάνει το βραβείο του καλύτερου Νέου αθλητή της χρονιάς, κερδίζοντας το χειροκρότημα του κοινού.

Ο νεαρός άσσος της Μπαρτσελόνα, δεν έκρυψε τη χαρά του την οποία και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους που έχει στο instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο, κυριολεκτικά από όλη τη βραδιά.

Η έλευση του στον χώρο της εκδήλωσης, η παραλαβή του βραβείου του, τα αυτόγραφα που υπέγραψε και τα «πηγαδάκια» που είχε με άλλους αστέρες του αθλητισμού, πρωταγωνίστησαν στις αναρτήσεις του.



Ωστόσο αυτή που κέρδισε τα περισσότερα σχόλια και κέντρισε το ενδιαφέρον όλων, ήταν η ανάρτηση με τις φωτογραφίες μέσα από το ιδιωτικό αεροπλάνο που τον μετέφερε από τη Μαδρίτη στη Βαρκελώνη.


Σε αυτές, ο 19χρονος επιθετικός, απολαμβάνει ένα πλούσιο γεύμα από τα McDonalds ενώ παρέα του έχει και το πολυπόθητο βραβείο που κέρδισε. Ο ίδιος έδειξε να απολαμβάνει τόσο το γεύμα όσο και το εντυπωσιακό αγαλματίδιο του, ποζάροντας γεμάτος καμάρι.
