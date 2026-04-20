Γιαννακόπουλος: «Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό στα Playoffs»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είπε ότι θα ήθελε να παίξει στα Playoffs με τον Ολυμπιακό εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο το ανέφερε

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός σε Live Instagram αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο «ζευγάρωμα» των Playoffs στην Euroleague, εξηγώντας ότι θα ήθελε τον Ολυμπιακό.

«Για πάρα πολλούς λόγους προτιμώ τον Ολυμπιακό. Σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει, ούτε μία στο τρισεκατομμύριο, ενώ σε ένα ματς πολλά μπορούν να γίνουν. Να τους πετάξουμε έξω μια και καλή, καναπέδες έχουμε πολλούς» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το βράδυ της Τρίτης (21/4, 21:00) την Μονακό στο ματς του Play-In και σε περίπτωση νίκης θα πάρει ο Παναθηναϊκός το εισιτήριο για τα Playoffs.

Εάν και εφόσον επικρατήσουν οι «πράσινοι» σε αυτό το ματς, τότε θα αντιμετωπίσουν σε σειρά best of five την Βαλένθια.

Για να αναμετρηθούν με τον Ολυμπιακό θα πρέπει να ηττηθούν από τη Μονακό και την ερχόμενη Παρασκευή (24/4) επικρατήσουν του ηττημένου Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας στο «Telekom Center Athens».

