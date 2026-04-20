Νεϊμάρ: Πήγε απογοητευμένος στα αποδυτήρια κλείνοντας τα αυτιά του μετά τη νέα ήττα της Σάντος, δείτε βίντεο
Συνεχίζεται η βαθμολογική κατρακύλα των Βραζιλιάνων,  που ηττήθηκαν και από τη Φλουμινένσε (2-3) – Αρνητικός πρωταγωνιστής ξανά ο Νεϊμάρ, που απάντησε στις αποδοκιμασίες των φιλάθων

Δεν έχει τέλος η αγωνιστική κρίση της Σάντος, μετά και τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας από τη Φλουμινένσε με 2-3. Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων ήταν έντονες, με τον Νεϊμάρ να μπαίνει για μία ακόμα φορά στο στόχαστρο.

Η νέα απώλεια βαθμών, έφερε την Σάντος ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ απέχει μόλις έναν βαθμό από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φλουμινένσε, θεωρήθηκε από τον κόσμο της ομάδας ως μία ευκαιρία προκειμένου ο Νεϊμάρ και οι συμπαίκτες του, να πάρουν μια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.


Ωστόσο η εικόνα ήταν απογοητευτική, με τις αποδοκιμασίες να είναι έντονες. Ο Νεϊμάρ, μη μπορώντας να διαχειριστεί την αντίδραση του κόσμου, αποχώρησε για τα αποδυτήρια με σκυμμένο το κεφάλι και όταν οι αποδοκιμασίες έγιναν πιο έντονες, έκλεισε επιδεικτικά τα αυτιά του.



Η κίνηση αυτή εξόργισε περισσότερο τους φιλάθλους της Σάντος, που δεν χαρίστηκαν στον Βραζιλιάνο σταρ και επιδόθηκαν σε ποικίλα αρνητικά σχόλια.

Από τη μεριά του ο Νεϊμάρ, ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και δικαιολόγησε αυτή την κίνηση που έκανε, λέγοντας πως: «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Παιδιά, κάποιοι το παρακάνετε. Είναι λυπηρό αυτό που ανέχομαι...».

Thema Insights

Η Mapei Hellas έχει τη λύση για κάθε κατασκευαστική πρόκληση

Με μια τεράστια γκάμα εξειδικευμένων προϊόντων που εκτείνεται σε 24 βασικές σειρές, η Mapei Hellas δεν προσφέρει απλώς χημικά και δομικά προϊόντα για την κατασκευή. Προσφέρει τη βεβαιότητα ότι το έργο σας θα ολοκληρωθεί σωστά και θα αντέξει στον χρόνο.

