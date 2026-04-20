Νεϊμάρ: Πήγε απογοητευμένος στα αποδυτήρια κλείνοντας τα αυτιά του μετά τη νέα ήττα της Σάντος, δείτε βίντεο
Συνεχίζεται η βαθμολογική κατρακύλα των Βραζιλιάνων, που ηττήθηκαν και από τη Φλουμινένσε (2-3) – Αρνητικός πρωταγωνιστής ξανά ο Νεϊμάρ, που απάντησε στις αποδοκιμασίες των φιλάθων
Δεν έχει τέλος η αγωνιστική κρίση της Σάντος, μετά και τη νέα ήττα στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας από τη Φλουμινένσε με 2-3. Οι αποδοκιμασίες των φιλάθλων ήταν έντονες, με τον Νεϊμάρ να μπαίνει για μία ακόμα φορά στο στόχαστρο.
Η νέα απώλεια βαθμών, έφερε την Σάντος ακόμα πιο χαμηλά στη βαθμολογία, ενώ απέχει μόλις έναν βαθμό από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού. Η εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φλουμινένσε, θεωρήθηκε από τον κόσμο της ομάδας ως μία ευκαιρία προκειμένου ο Νεϊμάρ και οι συμπαίκτες του, να πάρουν μια βαθμολογική και ψυχολογική ανάσα.
Ωστόσο η εικόνα ήταν απογοητευτική, με τις αποδοκιμασίες να είναι έντονες. Ο Νεϊμάρ, μη μπορώντας να διαχειριστεί την αντίδραση του κόσμου, αποχώρησε για τα αποδυτήρια με σκυμμένο το κεφάλι και όταν οι αποδοκιμασίες έγιναν πιο έντονες, έκλεισε επιδεικτικά τα αυτιά του.
Η κίνηση αυτή εξόργισε περισσότερο τους φιλάθλους της Σάντος, που δεν χαρίστηκαν στον Βραζιλιάνο σταρ και επιδόθηκαν σε ποικίλα αρνητικά σχόλια.
Από τη μεριά του ο Νεϊμάρ, ανέβασε το συγκεκριμένο βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media και δικαιολόγησε αυτή την κίνηση που έκανε, λέγοντας πως: «Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το αντέξει αυτό. Παιδιά, κάποιοι το παρακάνετε. Είναι λυπηρό αυτό που ανέχομαι...».
Chegou o dia que eu tenho que explicar uma COÇADA DE ORELHA!— Neymar Jr (@neymarjr) April 19, 2026
Gente, sinceramente vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites … é triste demais ter que conviver com isso!
Não tem ser humano que aguente 🤦🏽♂️ pic.twitter.com/QSUeLd8l1Z
