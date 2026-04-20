Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου
Η Εθνική ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει σε φιλικό αγώνα τη Σουηδία στις 4 Ιουνίου
Η Ελλάδα θα αποτελέσει τον αντίπαλο της Σουηδίας στην πρόβα τζενεράλε των Σκανδιναβών εν όψει της συμμετοχής τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου
Σπουδαία φιλική αναμέτρηση για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που πολύ θα ήθελε αυτό το ματς να είναι ένα καλό τεστ για το Μουντιάλ 2026, ωστόσο αυτό ισχύει για την αντίπαλο μας Σουηδία.
Οι Σκανδιναβοί θα μας υποδεχθούν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης (χωρητικότητας 50.653 θεατών) και η σέντρα θα γίνει στις 20:00 (Ελλάδας).
Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021.
Οι Σκανδιναβοί θα μας υποδεχθούν την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026 στην Strawberry Arena της Στοκχόλμης (χωρητικότητας 50.653 θεατών) και η σέντρα θα γίνει στις 20:00 (Ελλάδας).
Ελλάδα και Σουηδία έχουν αναμετρηθεί 8 φορές, σε 5 φιλικούς και 3 επίσημους αγώνες. Η Εθνική έχει 3 νίκες, οι Σουηδοί 2 και τρία ματς έληξαν ισόπαλα. Οι τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις ήταν αυτές για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022. Η Ελλάδα επιβλήθηκε 2-1 στην Αθήνα στις 08/09/2021 και οι Σουηδοί νίκησαν 2-0 στην έδρα τους στις 12/10/2021.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα