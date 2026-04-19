Μάντσεστερ Σίτι: Πουλάνε μπουκάλια με... τα δάκρυα της Άρσεναλ οι φίλαθλοι των «Πολιτών», δείτε βίντεο
SPORTS
Ένα μοναδικό σκηνικό στήθηκε έξω από το Έτιχαντ, με τους φιλάθλους της Σίτι να τρολάρουν τους φίλους της Άρσεναλ

Έναν ευφάνταστο και πολύ πρωτότυπο τρόπο βήκαν οι φίλαθλοι της Μάντσεστερ Σίτι, προκειμένου να πικάρουν και να τρολάρουν τους φίλους της Άρσεναλ, λίγη ώρα πριν την μεταξύ τους αναμέτρησης για την 33η αγωνιστική της Premier League.



Πιο συγκεκριμένα έστησαν δεκάδες μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό, τα οποία έγραφαν: «Δάκρυα της Άρσεναλ», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τους δείξουν πως μετά το τέλος του αγώνα, εκείνοι θα κλαίνε ενώ αυτοί θα γελάνε.





Δεν ξέρουμε αν οι φίλαθλοι των «Κανονιέριδων» αγόρασαν τα συγκεκριμένα μπουκάλια, ούτε ποια ομάδα θα γελάσει στο τέλος, ξέρουμε όμως πως ήταν μία άκρως πρωτότυπη κίνηση, που προκάλεσε εκατοντάδες σχόλια.

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

