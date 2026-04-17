Ρογκαβόπουλος βγαλμένος από NBA: Το εντυπωσιακό του «poster» κάρφωμα στο πρόσωπο του Σμιτς, βίντεο
Ο Έλληνας φόργουορντ πέρασε προς τη ρακέτα και κάρφωσε με τα δύο χέρια μπροστά από τον Λετονό σέντερ της Εφές που προσπάθησε μάταια να τον κόψει
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος έκανε φοβερή επάνοδο στα παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού στη Euroleague μετά τον τραυματισμό του που τον άφησε εκτός παρκέ για αρκετό διάστημα.
Κάρφωσε στο πρόσωπο του Ρόλαντ Σμιτς χαρίζοντας στο κοινό του «T-Center» μία από τις εντυπωσιακότερες φάσεις της φετινής Euroleague.
O Παναθηναϊκός υποδέχεται την Εφές στην τελευταία αγωνιστική της regular season της Euroleague και χρειάζεται τη νίκη για να βγει 7ος και να προσπαθήσει να πάρει την πρόκριση στα playoffs στην έδρα του με αντίπαλο τη Μονακό.
Rogkavopoulos did THIS on his first minutes back 😤#MotorolaMagicMoment | @Moto pic.twitter.com/8Foyz4QQ0t— EuroLeague (@EuroLeague) April 17, 2026
