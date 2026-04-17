«Καλός παίκτης, αλλά “μικρός τύπος” ο Τζόλης»
Έντονο απόηχο προκάλεσαν στο Βέλγιο οι δηλώσεις του Γιόχαν Μπόσκαμπ για τον Χρήστο Τζόλη, με τον έμπειρο τεχνικό να επιλέγει ιδιαίτερα σκληρή και υποτιμητική γλώσσα, παρά την εξαιρετική αγωνιστική εικόνα του 24χρονου εξτρέμ, σύμφωνα με διεθνή δημοσίευμα.

Ο Τζόλης συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ομάδα του, επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε υψηλό επίπεδο παρόλα αυτά ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Φέγενορντ δεν είναι και ο μεγαλύτερος… φαν του.


Ο Μπόσκαμπ, σχολιάζοντας τη συμπεριφορά του Έλληνα διεθνούς, δεν δίστασε να τον υποτιμήσει ανοιχτά, χαρακτηρίζοντάς τον «μικρό τύπο» και ασκώντας έντονη κριτική για τη στάση του εκτός γηπέδου. Οι δηλώσεις του κινούνται πέρα από τα όρια της καθαρής ποδοσφαιρικής ανάλυσης, αγγίζοντας προσωπικό τόνο, γεγονός που προκάλεσε συζητήσεις.

