Βίντεο: Ο Έρλινγκ Χάαλαντ πρωταγωνιστεί σε διαφήμιση μπύρας και διχάζει τη χώρα του

«Στο πρώτο μου Παγκόσμιο Κύπελλο θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, οπότε η καμπάνια “Let It Pour” της Budweiser με εκφράζει πλήρως, γιατί αντικατοπτρίζει ακριβώς το πώς νιώθω για το τουρνουά», ήταν τα λόγια του Έρλινγκ Χάαλαντ στο επίσημο δελτίο Τύπου, πριν γίνει αντιληπτό το κύμα δυσαρέσκειας από τους συμπατριώτες του.Η καμπάνια που θα κυκλοφορήσει σε 40 χώρες, αλλά όχι στη Νορβηγία λόγω της απαγόρευσης που προαναφέραμε, έχει γίνει ήδη θέμα συζήτησης σε όλα τα ποδοσφαιρικά πηγαδάκια.Οργανώσεις πρόληψης κατά των αλκοολούχων ποτών έχουν ξεσηκωθεί, θεωρώντας πως ο αθλητισμός και το αλκοόλ δεν πάνε μαζί και πως η διαφήμιση αυτή αποτελεί κακό παράδειγμα για τα παιδιά, τα οποία βλέπουν ένα ποδοσφαιρικό ίνδαλμα τους, να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο.Η Χάνε Σεσίλιε Βίντνες από την IOGT, μια εθελοντική οργάνωση πρόληψης, εξέφρασε την αγανάκτησή της για το γεγονός ότι ένας ποδοσφαιριστής-πρότυπο για τη νεολαία προωθεί το αλκοόλ: «Θα ήθελα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Νορβηγίας να το σταματήσει. Είναι τραγικό που ο Χάαλαντ δεν βλέπει πόσο αρνητικό είναι αυτό για τα παιδιά και τους νέους. Είναι ήρωας για πολλούς νέους σε πολλές χώρες. Είναι δύσκολο και πολύ λυπηρό. Καλώ την ομοσπονδία να πάρει θέση καθώς το ζήτημα είναι σημαντικό.Ωστόσο μέσα σε όλη τη κατακραυγή, υπήρχαν και κάποιοι που υπερασπίστηκαν τον Χάαλαντ. Ένας από αυτούς, ήταν και ο Ρούναρ Παρ Άντρεσεν από τη νορβηγική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, ο οποίος τόνισε πως από τη στιγμή που η διαφήμιση δεν θα προβληθεί στη χώρα τους δεν υπάρχει λόγος να κατηγορείται ο παίκτης:«Ο Χάαλαντ έχει συνάψει μια προσωπική συμφωνία με έναν από τους μεγαλύτερους χορηγούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA και φυσικά έχει το δικαίωμα να το κάνει. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε ενήμεροι για τη συνεργασία. Η ομοσπονδία έχει κατευθυντήριες γραμμές για τους παίκτες κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών τους με την εθνική ομάδα, αλλά ένας παίκτης μπορεί να συμμετέχει σε παγκόσμιες διαφημιστικές καμπάνιες χορηγών του Μουντιάλ».Στη συνέχεια πρόσθεσε πως: «Δεδομένου ότι η διαφήμιση αλκοόλ είναι παράνομη στη Νορβηγία, δεν μπορούμε φυσικά να συνάπτουμε συμφωνίες με εταιρείες μπύρας στην εγχώρια αγορά. Η Budweiser είναι ένας παγκόσμιος και διαχρονικός χορηγός της FIFA και έχει κάθε δικαίωμα να προωθεί τα προϊόντα της σε χώρες όπου αυτό είναι νόμιμο».Με φόντο το soundtrack «Feelin' Alright» του Τζο Κόκερ, η διαφήμιση ξεκινά με τον Γιούργκεν Κλοπ να κάθεται σε ένα μπαρ και να απολαμβάνει αμέριμνος την παγωμένη μπύρα του.Ξαφνικά η ηρεμία του (αλλά και η μπύρα του) αναστατώνεται από ένα δυνατό τράνταγμα.Η ατάκα του 58χρονου τεχνικού: «Συμβαίνει ξανά», δίνει το έναυσμα για την έναρξη τόσο της διαφήμισης όσο και του... Μουντιάλ.Στη συνέχεια, το σποτ δείχνει οπαδούς από όλο τον κόσμο (με φανέλες και κασκόλ) να σπεύδουν να παρακολουθήσουν τις ομάδες της χώρας τους, είτε σε μπαρ, σε δρόμους, πλατείες και γραφεία είτε στο γήπεδο, πριν εμφανιστεί ο Χάαλαντ και σκοράρει.Τα πράγματα παίρνουν μια ιδιαίτερη τροπή, όταν ένας οπαδός ονειρεύεται να βγάλει φωτογραφίες με τον Χάαλαντ και τον πατέρα του και ξαφνικά ο Νορβηγός βρίσκεται σε έναν φωτογραφικό θάλαμο, μαζί τους!Η συνέχεια είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, μιας και τη εμφάνιση του κάνει και ο Γκοντζίλα. Το γνωστό σε όλους μας κινηματογραφικό πλάσμα, πανηγυρίζει μαζί με τους φιλάθλους, αρπάζοντας ένα φορτηγό που μεταφέρει μπύρα Budweiser, με το οποίο... κερνάει τους πάντες.Δάκρυα χαράς, συγκίνηση, ένταση, ενθουσιασμός και αγκαλιές, όλα ξεχύνονται χωρίς όριο...«Εμπιστεύσου τη μαγεία, άσε την να ξεχυθεί» είναι η ατάκα με την οποία ο Γιούργκεν Κλοπ κλείνει τη διαφήμιση, η οποία έχει ήδη πετύχει το στόχο της καθώς όλοι ασχολούνται μ' αυτήν.