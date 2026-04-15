Αίτημα του ΠΑΟΚ για μόνιμη άδεια συμμετοχής στη Euroleague
Η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη επιδιώκει είσοδο στην κορυφαία διοργάνωση, με πιθανότητες αν προκύψουν κενές θέσεις στη νέα σεζόν

Κίνηση-ματ έκανε η διοίκηση του ΠΑΟΚ η οποία υπέβαλε αίτημα για να αγοράσει μόνιμη άδεια για να συμμετάσχει στη Euroleague! Μάλιστα, για πρώτη φορά αχνοφαίνεται ότι η υποψηφιότητά του θα έχει τύχη αν δεν βγουν τα... κουκιά για τις 20 ομάδες της νέας χρονιάς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Αυτή τη χρονική στιγμή τόσο η Βιλερμπάν, όσο και η Μονακό είναι δύσκολο να είναι του χρόνου στην Euroleague, οπότε το αίτημα του ΠΑΟΚ μπαίνει σε διαδικασία αξιολόγησης με καλές πιθανότητες για τη νέα σεζόν, αν προκύψει κενή θέση. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνει επανεξέταση από την μεθεπόμενη σεζόν.

Πάντως, η διοίκηση του Αριστοτέλη Μυστακίδη δείχνει από την πρώτη κιόλας στιγμή πως βάζει πολύ ψηλά τον πήχη των φιλοδοξιών και είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να συμμετάσχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Γι’ αυτό άλλωστε υπάρχει και πλάνο επένδυσης με μεγάλη αύξηση του μπάτζετ για την επόμενη χρονιά, καθώς υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες και η Euroleague φαίνεται από αυτή την κίνηση πως είναι ο μεγάλος στόχος.


Πηγή:www.gazzetta.gr
