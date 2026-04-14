«Η αλήθεια θα βγει»: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θάνατο του Μαραντόνα!
Η υπόθεση θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο, με τη νέα δίκη για τους επτά κατηγορούμενους να ξεκινά στο Μπουένος Άιρες, ρίχνοντας φως σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις των τελευταίων ετών
Στο εδώλιο κάθονται επτά μέλη του ιατρικού επιτελείου που παρακολουθούσαν τον Αργεντινό θρύλο μετά την ευαίσθητη επέμβαση για την αφαίρεση αιματώματος στο κεφάλι. Ανάμεσά τους ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάχοφ, ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίας, ο νοσηλευτής Ρικάρδο Αλμιρόν, ο προϊστάμενος Μαριάνο Περόνι, η συντονίστρια της Swiss Medical Νάνσι Φορλίνι και ο γιατρός Πέδρο Ντι Σπάνια.
Ο Μαραντόνα έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον νοσηλεία, λιγότερο από έναν μήνα μετά την επέμβαση. Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατό του σε οξύ πνευμονικό οίδημα που προκλήθηκε από καρδιακή ανεπάρκεια, επισημαίνοντας παράλληλα σοβαρά υποκείμενα προβλήματα, όπως διατατική μυοκαρδιοπάθεια και εκτεταμένη κατακράτηση υγρών στον οργανισμό.
Η νέα δίκη ξεκίνησε παρουσία της οικογένειας του «Ντιέγκο», με τις κόρες του — Ντάλμα Μαραντόνα, Τζιανίνα Μαραντόνα και Τζάνα Μαραντόνα — να δίνουν το «παρών», όπως και η πρώην σύζυγός του Βερόνικα Οχέδα και οι αδελφές του.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα