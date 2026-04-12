Στέφανος Μπορμπόκης: Ένας… υδραυλικός από μια άλλη εποχή, πολύ πιο μπροστά από τη δική του

Εκείνη την εποχή τα εκτός έδρας γκολ μετρούσαν ως διπλά, άρα ο ΠΑΟΚ έμενε εκτός συνέχειας, με τον Κροάτη τεχνικόνα περνά ως αλλαγή σ’ εκείνο το λεπτό τον ΑιγύπτιοΤο 10άρι του ΠΑΟΚ ήταν τραυματίας και αμφίβολος, δεν άντεχε περισσότερο από δέκα λεπτά και στο πρώτο του άγγιγμα,ο οποίος έκανε το γύρισμα κι από το λάθος των Βέλγων ο Μπορμπόκης με το δεξί έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τον ΠΑΟΚ στον επόμενο γύρο…Μία απίστευτη πρόκριση, καθώς οι Βέλγοι πριν δύο χρόνια είχαν κατακτήσει τοκερδίζοντας στον τελικό τον», η επική ατάκα του μετά το τέλος του αγώνα στον τηλεοπτικό σταθμό που είχε μεταδώσει τον αγώνα.Εκείνο το γκολ, μαζί με κάποια άλλα που πετύχει κόντρα στον Ολυμπιακό (μαζί με τον Άρη ήταν οι ομάδες κόντρα στις οποίες σκόραρε με τη μεγαλύτερη συχνότητα) ήταν τα πιο σημαντικά, αλλά το «πρόβλημα» ήταν ότι παρόλο που εκείνοδεν είχε τη διοικητική και οικονομική σταθερότητα για να διεκδικητής των τίτλων…Το γκολ με τον ΟλυμπιακόΟ Μπορμπόκης έφυγε από τονχωρίς να πανηγυρίσει μία κούπα με τον Δικέφαλο, πέρασε από τοντοντοντονκαι ασχολήθηκε για κάποια χρόνια με την προπονητική στις μικρές εθνικές κατηγορίες.Τον Αύγουστο του 2015 ο νέος ΠΑΟΚ τον έβαλα ξανάι, στο πλαίσιο των βραβεύσεων των παλαιμάχων του συλλόγου. «Είχα πολύ καιρό να συγκινηθώ και τους ευχαριστώ όλους», είχε πει στην κάμερα της ΠΑΕ σε μία από τις σπάνιες δημόσιες τοποθετήσεις του.Όσο ξαφνικά εμφανίστηκε στο προσκήνιο, έτσι ξαφνικά βγήκε από το κάδρο… Όσο γρήγορα απέφευγε τους αντιπάλους του, άλλο τόσο επιδέξια έκανε και τις ντρίμπλες στα μικρόφωνα…Για εκείνο το παιδί που έφυγε 16.5 χρονών από ένα χωριό των Σερρών για τη Θεσσαλονίκη, άλλες ήταν οι προτεραιότητες. Κι η αλήθεια είναι ότι σε μια άλλη εποχή, σε πολύ δύσκολες συνθήκες (τόσο διαφορετικές απ’ αυτά που ισχύουν σήμερα στον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα), εκείνο το αγόρι μπορεί να μην έφτασε τόσο ψηλά όσοι θα μπορούσε, αλλά υλοποίησε πολλά από τα όνειρα που έκανε κάθε φορά που άγγιζε τη μπάλα.Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…