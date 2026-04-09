Μια φυσαλίδα ισορροπίας για το σώμα που ξαναβρίσκει τους ρυθμούς του μετά τη νηστεία
Προπονητής φωτογράφιζε κρυφά παίκτριες στ΄ αποδυτήρια, καταδικάστηκε, αλλά συνεχίζει να δουλεύει
Υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Τσεχία και όχι μόνο βγήκε στο φως της δημοσιότητας
Ο Πέτρ Βλαχόφσκι, ο οποίος εργάστηκε για τέσσερα χρόνια στη γυναικεία ομάδα της Σλόβατσκο, καταδικάστηκε επειδή κατέγραφε κρυφά τουλάχιστον 15 παίκτριες —με τη μικρότερη να είναι 17 ετών— την ώρα που βρίσκονταν στα αποδυτήρια του συλλόγου, από το 2019 έως το 2023.
Η αποκάλυψη έγινε από το «The Athletic», το οποίο αναφέρει πως ο Βλαχόφσκι, σήμερα 42 ετών, χρησιμοποιούσε μια μικρή κάμερα κρυμμένη μέσα σε σακίδιο πλάτης. Το ίδιο μέσο μίλησε και με την Κριστίνα Γιάνκου, η οποία αγωνιζόταν τότε στην ομάδα και μάλιστα χρειάστηκε να αναγνωρίσει τον εαυτό της στα σχετικά βίντεο.
