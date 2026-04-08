Ιστιοπλοΐα: Συγκροτήθηκε η εθνική ομάδα 420 που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας
Έντεκα σκάφη πήραν την πρόκριση για την εθνική ομάδα
Από 11 σκάφη αποτελείται η εθνική ομάδα της κατηγορίας 420 όπως προέκυψε μετά από δύο open εσωτερικούς αγώνες με τη συμμετοχή και ξένων σκαφών από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Περού. Την 1η πανελλήνια πρόκριση που έγινε στον Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο διοργάνωσε ο Ν.Ο. Καλαμακίου.
Οι ιστιοπλόοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική ιστιοπλοΐα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας το διάστημα 3-11 Ιουλίου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας από 20 έως 27 του ίδιου μήνα.
Αναλυτικά οι αθλητές και αθλήτριες
Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Λαδάς Βεντούρης Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου
Ιάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. Καλαμακίου
Σωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας Ι.Ο.Π.
Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου
Φίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. Καλαμακίου
Παρασκευάς Κολοκοτρώνης – Αθανάσιος Παπαδόπουλος Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου
Φαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη Ι.Ο.Π.
Μιράντα Δανάη Αγγελοπούλου - Αθηνά Σουλιώτη Ι.Ο.Π.
Μαρία Χριστίνα Μελανίτη – Νεφέλη Ποδιάδη Ν.Ο. Πάρου/ Ν.Ο. Καλαμακίου
Άννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρόσκου Ν.Ο. Καλαμακίου
Χρυσούλα Κοκκινάκη Κανέλλου - Κωνσταντίνος Σουρλατζής Ν.Ο. Άνδρο.
