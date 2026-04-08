Ιστιοπλοΐα: Συγκροτήθηκε η εθνική ομάδα 420 που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας

Από 11 σκάφη αποτελείται η εθνική ομάδα της κατηγορίας 420 όπως προέκυψε μετά από δύο open εσωτερικούς αγώνες με τη συμμετοχή και ξένων σκαφών από τις ΗΠΑ, την Τουρκία και το Περού. Την 1η πανελλήνια πρόκριση που έγινε στον Ν. Ο. Παλαιού Φαλήρου και το πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο διοργάνωσε ο Ν.Ο. Καλαμακίου.Οι ιστιοπλόοι θα εκπροσωπήσουν την ελληνική ιστιοπλοΐα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γαλλίας το διάστημα 3-11 Ιουλίου και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Λιθουανίας από 20 έως 27 του ίδιου μήνα.Μιχάλης Παπαδάκης – Επαμεινώνδας Λαδάς Βεντούρης Ν. Ο. Παλαιού ΦαλήρουΙάσων Παναγόπουλος – Φεβρωνία Μπουζάνα Ν.Ο. ΚαλαμακίουΣωκράτης Χαμαριάς – Ιάσων Ξύπας Ι.Ο.Π.Ιωάννης Τουρνής – Κυριάκος Ζαπονίδης Ν.Ο. Παλαιού ΦαλήρουΦίλιππος Πορτοσάλτε – Ανδρέας Ψωμιάδης Ν.Ο. ΚαλαμακίουΠαρασκευάς Κολοκοτρώνης – Αθανάσιος Παπαδόπουλος Ν.Ο. Παλαιού ΦαλήρουΦαίδρα Τσουλφά – Λυδία Ναχαμούλη Ι.Ο.Π.Μιράντα Δανάη Αγγελοπούλου - Αθηνά Σουλιώτη Ι.Ο.Π.Μαρία Χριστίνα Μελανίτη – Νεφέλη Ποδιάδη Ν.Ο. Πάρου/ Ν.Ο. ΚαλαμακίουΆννα Μαρία Μακρή – Βεσελίνα Τρόσκου Ν.Ο. Καλαμακίου