Ο Καρέτσας θα είναι ο διάδοχος του Μπρούνο Φερνάντες στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται εδώ και μήνες ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με αγγλικά δημοσιεύματα να αναδεικνύουν τον 18χρονο ως ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της νέας γενιάς στην Ευρώπη
Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που αγωνίζεται στη Γκενκ, πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν, μετρώντας ήδη 18 ασίστ και 3 γκολ, αριθμοί που τον έχουν φέρει στο προσκήνιο μεγάλων συλλόγων. Παράλληλα, με την Εθνική Ελλάδας έχει ήδη καταγράψει τρία γκολ σε εννέα συμμετοχές, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για παίκτη με τεράστιες προοπτικές.
Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι «κόκκινοι διάβολοι» παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του εδώ και τουλάχιστον έναν χρόνο, έχοντας στείλει ανθρώπους τους να τον τσεκάρουν από κοντά, τόσο σε επίπεδο συλλόγου όσο και με το εθνόσημο. Μάλιστα, η παρουσία του απέναντι στη Σκωτία, όπου έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Ελλάδας, φέρεται να ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
