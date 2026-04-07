Μπαρτσελόνα: Απίθανο γκολ απευθείας από κόρνερ από την Μάπι Λέον, δείτε βίντεο
Η άσος της καταλανικής ομάδας εντυπωσίασε στη νίκη με 6-0 για τις «μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπανταλόνα
Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Μπαρτσελόνα είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο και το επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι.
Οι Καταλανές επικράτησαν με το εμφατικό 6-0 της Μπανταλόνα για την ισπανική La Liga, όμως το παιχνίδι θα μείνει στη μνήμη για μία και μόνο φάση: το ασύλληπτο γκολ της Μάπι Λεόν απευθείας από κόρνερ στο 73ο λεπτό.
Σε μια φαινομενικά «απλή» στατική φάση, η Ισπανίδα αμυντικός είχε διαφορετική άποψη. Με υπέροχη εκτέλεση, έστειλε την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα, αιφνιδιάζοντας πλήρως την αντίπαλη άμυνα και την τερματοφύλακα. Ένα γκολ σπάνιο, που δεν βλέπεις συχνά ούτε στα κορυφαία πρωταθλήματα.
Η αντίδραση στο γήπεδο τα είπε όλα. Συμπαίκτριες, αντίπαλες και φίλαθλοι έμειναν για λίγα δευτερόλεπτα να παρακολουθούν, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι μόλις είχε συμβεί.
Μέσα σε μια εύκολη νίκη για τις «μπλαουγκράνα» με 6-0 κόντρα στη Μπανταλόνα, η Μάπι Λεόν κατάφερε να δημιουργήσει τη φάση που ξεχώρισε.
UFFF, el golazo olímpico que clavó Mapi León para el femenino del Barcelona. 🎯🔝pic.twitter.com/T3WA40AMx3— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 6, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα