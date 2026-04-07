Μπαρτσελόνα: Απίθανο γκολ απευθείας από κόρνερ από την Μάπι Λέον, δείτε βίντεο
Μπαρτσελόνα: Απίθανο γκολ απευθείας από κόρνερ από την Μάπι Λέον, δείτε βίντεο

Η άσος της καταλανικής ομάδας εντυπωσίασε στη νίκη με 6-0 για τις «μπλαουγκράνα» κόντρα στην Μπανταλόνα

Η ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών της Μπαρτσελόνα είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο και το επιβεβαιώνει σε κάθε παιχνίδι.

Οι Καταλανές επικράτησαν με το εμφατικό 6-0 της Μπανταλόνα για την ισπανική La Liga, όμως το παιχνίδι θα μείνει στη μνήμη για μία και μόνο φάση: το ασύλληπτο γκολ της Μάπι Λεόν απευθείας από κόρνερ στο 73ο λεπτό.

Σε μια φαινομενικά «απλή» στατική φάση, η Ισπανίδα αμυντικός είχε διαφορετική άποψη. Με υπέροχη εκτέλεση, έστειλε την μπάλα κατευθείαν στα δίχτυα, αιφνιδιάζοντας πλήρως την αντίπαλη άμυνα και την τερματοφύλακα. Ένα γκολ σπάνιο, που δεν βλέπεις συχνά ούτε στα κορυφαία πρωταθλήματα.


Η αντίδραση στο γήπεδο τα είπε όλα. Συμπαίκτριες, αντίπαλες και φίλαθλοι έμειναν για λίγα δευτερόλεπτα να παρακολουθούν, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν τι μόλις είχε συμβεί.

Μέσα σε μια εύκολη νίκη για τις «μπλαουγκράνα» με 6-0 κόντρα στη Μπανταλόνα, η Μάπι Λεόν κατάφερε να δημιουργήσει τη φάση που ξεχώρισε.

HIGHLIGHTS | FC BARCELONA 6 vs 0 BADALONA WOMEN | LIGA F 🔵🔴
Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

