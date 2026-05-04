Μετά τον Τσίπρα και ο Βαρουφάκης αρνήθηκε να μετέχει σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 2015
Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 χαρακτηρίζει το ντοκιμαντέρ ως παράδειγμα προς αποφυγήν και εξαπολύει βολές κατά του σταθμού
Μέσω επιστολής του, ο Γιάνης Βαρουφάκης αρνήθηκε να συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ που βασίζεται στο βιβλίο των Ελ. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού «Η Τελευταία Μπλόφα» και ουσιαστικά περιγράφει τα όσα συνέβησαν το 2015, σε Αθήνα, Βρυξέλλες, Βερολίνο και Ουάσιγκτον και τάραξαν την ελληνική κοινωνία.
Ο κ. Βαρουφάκης χαρακτήρισε το ντοκιμαντέρ ως παράδειγμα προς αποφυγήν ενώ εξαπέλυσε βολές κατά του ΣΚΑΪ τον οποίο χαρακτήρισε «ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη».
Σημειώνεται πως και ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ.
Η επιστολή του Γιάνη ΒαρουφάκηΑγαπητή κα Βαρβιτσιώτη,
Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Το βιβλίο σας, που συνυπογράφετε με τη Βικτώρια Δενδρινού, αποτελεί ήδη την καθοριστική μαρτυρία (εκ μέρους) των βασικών παραγόντων της τρόικας, των οποίων η βάναυση και ανίκανη αντιμετώπιση της Ελλάδας καταδίκασε, έμμεσα αλλά σίγουρα, την Ευρώπη στην παρούσα κατάσταση μόνιμης στασιμότητας, παγκόσμιας ασημαντότητας και, πιο πρόσφατα, ανυπολόγιστης ταπείνωσης. Υπό αυτή την έννοια, το θεωρώ σημαντική συμβολή.
Συνεργαζόμενες με τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ (ίσως το καλύτερο παράδειγμα κίτρινης και αντιδεοντολογικής τηλεοπτικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη), η μεταφορά του βιβλίου σας σε ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων θα προσφέρει στις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας ένα εξαιρετικά χρήσιμο παράδειγμα για το πώς σημαντικά ιστορικά γεγονότα παραποιούνται, συσκοτίζονται και πλαστογραφούνται.
Για όλους αυτούς τους λόγους, πεπεισμένος ότι το ντοκιμαντέρ σας δεν θα χάσει τίποτα από την αξία του ως παράδειγμα προς αποφυγήν αν δεν εμφανιστώ σε αυτό, αισθάνομαι ελεύθερος να απορρίψω την ευγενική σας πρόσκληση.
Ειλικρινά
Γιάνης Βαρουφάκης
7/8/2025
