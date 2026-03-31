Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το φιλικό Ουγγαρία-Ελλάδα και τα προκριματικά για το Μουντιάλ
Το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της σημερινής ημέρας περιλαμβάνει το φιλικό της εθνικής Ελλάδος ποδοσφαίρου με την Ουγγαρία αλλά και τους αγώνες για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Η Εθνική ποδοσφαίρου αντιμετωπίζει στην Puskas Arena την Ουγγαρία στη δεύτερη φιλική της αναμέτρηση σε αυτό το break. Σέντρα στις 20:00, με το ματς να μεταδίδεται από τον Alpha.

Στα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η Τσεχία υποδέχεται τη Δανία στις 21:45 (Nova Sports 3), την ίδια ώρα είναι προγραμματισμένο το Σουηδία - Πολωνία (Nova Sports 2) και, τέλος, κρίσιμο ματς για την εθνική Ιταλίας που διεκδικεί στις 22:00 ένα εισιτήριο απέναντι στη Βοσνία (Nova Sports 1).

  • Oι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • 13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)
  • 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)
  • 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Προκριματικά Euro Κ21
  • 19:00 Novasports Extra 2 Λουξεμβούργο – Μάλτα UEFA Nations League
  • 19:00 Novasports Extra 1 Λετονία – Γιβραλτάρ UEFA Nations League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζιράτ – Ρεζόφ CEV Champions League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μαρακές (Κυρίως Ταμπλό)
  • 20:00 ALPHA Ουγγαρία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας
  • 20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Eurocup
  • 21:00 Novasports Start Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup
  • 21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός Champions League Ανδρών
  • 21:45 Novasports Premier League Αγγλία – Ιαπωνία Φιλικός Αγώνας
  • 21:45 Novasports 6HD Κόσοβο – Τουρκία UEFA European Qualifiers
  • 21:45 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Παρί Euroleague
  • 21:45 Novasports 3HD Τσεχία – Δανία UEFA European Qualifiers
  • 21:45 Novasports 2HD Σουηδία – Πολωνία UEFA European Qualifiers
  • 22:00 Novasports 1HD Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία UEFA European Qualifiers
