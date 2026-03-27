Στον τελικό του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών ο Αθηναϊκός, 94-72 τον Παναθλητικό
Στον τελικό της Κυριακής στην Καβάλα ο Αθηναϊκός θα παίξει για την κούπα με τον Πρωτέα Βούλας
Πρωτέας Βούλας και Αθηναϊκός Qualco θα διεκδικήσουν τον τίτλο την Κυριακή (29/3) μετά από τη νίκη της ομάδας του Βύρωνα επί του Παναθλητικού με 94-72 στον δεύτερο ημιτελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών, το οποίο φιλοξενείται στην Ελευθερούπολη.
Ο Αθηναϊκός πήρε ένα μικρό προβάδισμα στα μισά της πρώτης περιόδου (16-8, 4’50’’) με την Πρινς να ευστοχεί, αλλά η ομάδα της Θεσσαλονίκης πλησίασε με την Αυτζή (21-18, 7’20’’) και την Κάρτερ (23-22, 8’25’’). Η Λοβίλ διατήρησε την απόσταση στη μικρότερη δυνατή της τιμή (31-30, 12’10’’), αλλά οι τυπικά γηπεδούχες άρχισαν να ξεφεύγεουν και με την Παυλοπούλου να ευστοχεί έχτισαν μια διψήφια διαφορά (43-32, 16’40’’).
Η απόσταση μεγάλωσε ακόμη περισσότερο στην τρίτη περίοδο με την Παρκς να στέλνει την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (66-45, 25’20’’). Ο Παναθλητικός πλησίασε με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου και την Γκέλντοφ να ευστοχεί για το 72-57, ενώ το τέταρτο δεκάλεπτο άρχισε με την Κάρτερ να γράφει το 72-59. Η Πρινς οδήγησε και πάλι στο +20 (79-59, 32’30”) με την Γκέλντοφ να επιστρέφει για το 82-68 (36′). Ο Αθηναϊκός έφτασε στη νίκη με … και πήρε την πρόκριση στον τελικό του Allwyn Final 4 Κυπέλλου Γυναικών.
Διαιτητές: Χατζημπαλίδου, Ευφραιμίδης, Νέδογλου
Δεκάλεπτα: 29-24, 49-37, 72-57,
Αθηναϊκός (Καλτσίδου): Ράτζα 15 (1), Τσινέκε 4, Χαιριστανίδου 2, Σταμάτη, Γούιντερμπερν 5 (1), Παυλοπούλου 17 (4), Λούκα 11 91), Τάντιτς 6, Αλεξανδρή, Πρινς 17 (3), Παρκς 11, Ανίγκουε 6
Παναθλητικός (Καμπούρης): Άνταμς 9 (1), Μάντζου, Αυτζή 10 (2), Παντώτη, Βασιλείου, Κάρτερ 30, Ντοκμετζή, Γκέλντοφ 10 (2), Σύρπα 2, Λοβίλ 9 (3), Καβελίδη, Κακαρά 2.
