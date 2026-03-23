Βραζιλία: Ο Ντεπάι κοίταζε το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο, δείτε βίντεο
Στον επιθετικό της Κορίνθιανς έκανε παρατήρηση στέλεχος της ομάδας που τον αντιλήφθηκε
Η Κορίνθιανς φιλοξένησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03) την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Φλαμένγκο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1.
Το στιγμιότυπο της βραδιάς πάντως το χάρισε ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός τον αγώνα για τους γηπεδούχους, όμως έγινε αλλαγή στο 22΄, λόγω ενός μικροτραυματισμού και είδε το υπόλοιπο παιχνίδι από τον πάγκο.
Απ' ότι φάνηκε όμως, δεν πρέπει να του άρεσε και πολύ η αναμέτρηση, καθώς λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου εθεάθη να χρησιμοποιεί το κινητό του. Η κάμερα του ματς αμέσως κατέγραψε το «ένοχο» στιγμιότυπο και εν συνεχεία ένας βοηθός από το τεχνικό επιτελείο της Κορίνθιανς τον προσέγγισε και του ζήτησε να το βάλει στην άκρη.
Ο ίδιος πάντως, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ανάρτησε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», όπου εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήσε το κινητό εν ώρα αγώνα, τονίζοντας πως απλά ήθελε να επικοινωνήσει με το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας.
«Απλώς για να διευκρινίσω ότι η στιγμή που μιλούσα με το τηλέφωνο ήταν καθαρά για να επικοινωνήσω με το ιατρικό επιτελείο στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή. Βγήκα έξω για να δείξω υποστήριξη στην ομάδα μου, ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει στα αποδυτήρια με τον τραυματισμό. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για καλύτερες μέρες. Θεέ μου!».
Πηγή: gazzetta.gr
🚨💣 Memphis Depay was on his phone on the bench during the Corinthians vs Flamengo match — until an assistant from the technical staff walked over and told him to put it away.— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 23, 2026
Unbelievable. 😅🇧🇷 pic.twitter.com/L280lql3Qe
Just to clarify my moment with the phone was pure to communicate with the medical staff in the Netherlands at that moment.— Memphis Depay (@Memphis) March 23, 2026
I came outside to show support to my team while I could’ve stayed inside the dressing room with the injury.
I’m Upset with the result of the game as well.…
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα