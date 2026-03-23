Βραζιλία: Ο Ντεπάι κοίταζε το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο, δείτε βίντεο
Βραζιλία Κορίνθιανς Μέμφις Ντεπάι Κινητό τηλέφωνο Φλαμένγκο

Βραζιλία: Ο Ντεπάι κοίταζε το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο, δείτε βίντεο

Στον επιθετικό της Κορίνθιανς έκανε παρατήρηση στέλεχος της ομάδας που τον αντιλήφθηκε

Βραζιλία: Ο Ντεπάι κοίταζε το κινητό του την ώρα του αγώνα της Κορίνθιανς με τη Φλαμένγκο, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Κορίνθιανς φιλοξένησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (23/03) την πρωταθλήτρια Λατινικής Αμερικής, Φλαμένγκο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Βραζιλίας, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1.

Το στιγμιότυπο της βραδιάς πάντως το χάρισε ο Μέμφις Ντεπάι, ο οποίος ξεκίνησε βασικός τον αγώνα για τους γηπεδούχους, όμως έγινε αλλαγή στο 22΄, λόγω ενός μικροτραυματισμού και είδε το υπόλοιπο παιχνίδι από τον πάγκο.

Απ' ότι φάνηκε όμως, δεν πρέπει να του άρεσε και πολύ η αναμέτρηση, καθώς λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου εθεάθη να χρησιμοποιεί το κινητό του. Η κάμερα του ματς αμέσως κατέγραψε το «ένοχο» στιγμιότυπο και εν συνεχεία ένας βοηθός από το τεχνικό επιτελείο της Κορίνθιανς τον προσέγγισε και του ζήτησε να το βάλει στην άκρη.



Ο ίδιος πάντως, μετά τη λήξη του παιχνιδιού, ανάρτησε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X», όπου εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιήσε το κινητό εν ώρα αγώνα, τονίζοντας πως απλά ήθελε να επικοινωνήσει με το ιατρικό επιτελείο της Ολλανδίας.

«Απλώς για να διευκρινίσω ότι η στιγμή που μιλούσα με το τηλέφωνο ήταν καθαρά για να επικοινωνήσω με το ιατρικό επιτελείο στην Ολλανδία εκείνη τη στιγμή. Βγήκα έξω για να δείξω υποστήριξη στην ομάδα μου, ενώ θα μπορούσα να είχα μείνει στα αποδυτήρια με τον τραυματισμό. Είμαι κι εγώ στενοχωρημένος με το αποτέλεσμα του αγώνα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε για καλύτερες μέρες. Θεέ μου!».

Πηγή: gazzetta.gr
1 ΣΧΟΛΙΟ

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

