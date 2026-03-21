Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στο μπάσκετ Γυναικών και το Λίβερπουλ-Μπράιτον
Γεμάτο αγώνες για κάθε προτίμησε το σημερινό πρόγραμμα - Από στίβο, μέχρι ποδόσφαιρο και μπάσκετ

Πλούσιο, όπως άλλωστε κάθε Σάββατο είναι και το σημερινό πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο ντέρμπι «αιωνίων» για την Α1 Γυναικών, αλλά και στα ματς της Stoiximan GBL.

Η αρχή ωστόσο γίνεται από την Premier League, καθώς στις 14:30 (Novasports Premier League) η Λίβερπουλ φιλοξενείται από την Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα, σε μια αναμέτρηση που θα καθηλώσει.

Στο μπάσκετ, στις 16:00 (ΕΡΤ Σπορτς 1) ο Προμηθέας Πατρών υποδέχεται τον Κολοσσό, ενώ μισή ώρα μετά (16:30, ΕΡΤ 2) ο Άρης περιμένει την Καρδίτσα. Στις 17:00 (MEGA News) θα γίνει και το τζάμπολ του Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός στις γυναίκες, με φόντο την πρόκριση στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Ακολουθούν στις 18:15 οι αναμετρήσεις του Αμαρουσίου με τη Μύκονο (ΕΡΤ Σπορτς 2), και του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ (ΕΡΤ Σπορτς 3). Στις 19:30 (Novasports Premier League) επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και την Αγγλία, με την Τσέλσι να παίζει στην έδρα της Έβερτον, ενώ στις 22:00 (Novasports 1) υπάρχει το σπουδαίο ματς της Σεβίλλης με τη Βαλένθια για τη La Liga.

Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Δείτε τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις: 

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η Μέρα

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

14:30 Novasports Premier League Μπράιτον – Λίβερπουλ Premier League

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μίλγουολ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μαγιόρκα La Liga

15:00 Action 24 Καλλιθέα – Αιγάλεω Super League 2

15:00 Mega News Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β Super League 2

15:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ERTSPORTS 1 Προμηθέας-Κολοσσός Ρόδου Basket League

16:30 Novasports Start Κολωνία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης – Καρδίτσα Basket League

16:30 Novasports 5HD Χάιντενχαϊμ – Λεβερκούζεν Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Μπέρνλι Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Ρέξαμ EFL Championship

17:00 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α1 Basketball League Γυναικών

17:15 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Χετάφε La Liga

17:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι-ΠΑΟΚ Basket League

18:15 ERTSPORTS 1 Μαρούσι-Μύκονος Basket League

18:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Κατατακτήριες Δοκιμές)

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μίλαν – Τορίνο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 2η μέρα

19:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Κόβεντρι EFL Championship

19:30 Novasports Premier League Έβερτον – Τσέλσι Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 Novasports Start Οσασούνα – Τζιρόνα La Liga

19:30 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαϊάμι, 4η Μέρα

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Οβιέδο La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2026 Γκραν Πρι Βραζιλίας (Tissot Sprint)

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Αμπερντίν Scottish Premiership

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μπενφίκα – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μάλαγα – Τενερίφη ACB Liga Endesa

21:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Σάλκε Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Σασουόλο Serie A

22:00 Novasports Premier League Λιντς – Μπρέντφορντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Σεβίλλη – Βαλένθια La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Μόβσαρ Εβλόεφ – Λέρον Μέρφι

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τοντέλα – Άβες Liga Portugal

23:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ουάσινγκτον Ουίζαρντς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ NBA
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

