Παναθηναϊκός: Επιστρέφει ξανά στο ΟΑΚΑ από τη νέα σεζόν το «τριφύλλι»
Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να χρησιμοποιήσει ως έδρα του το Ολυμπιακό Στάδιο για τη νέα σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις
Ο Παναθηναϊκός πήρε την απόφαση να αγωνίζεται από του χρόνου στο ΟΑΚΑ σε όλες τις διοργανώσεις με αποτέλεσμα τα τρία παιχνίδια που θα δώσει στα Play Offs, αν δεν περάσει το εμπόδιο της Μπέτις, να είναι τα τελευταία που θα δώσει στο ιστορικό του γήπεδο, το «Απόστολος Νικολαΐδης», αφού από τη σεζόν 2027-2028 αναμένεται να είναι έτοιμο προς χρήση το νέο του γήπεδο στον Βοτανικό.
Το σκεπτικό πίσω από την απόφαση αυτή στηρίζεται σε διαφόρους λόγους. Ο ένας απ' αυτούς είναι το αυξημένο ενδιαφέρον που υπάρχει για τα εισιτήρια διαρκείας ενόψει της επόμενης σεζόν.
Ήδη στη Λεωφόρο με τον υπάρχον αριθμό διαρκείας έβγαιναν λίγα εισιτήρια προς διάθεση. Αν αυτός, λοιπόν, αυξηθεί αρκετά, θα έπρεπε είτε να μπει «κόφτης» στα διαρκείας είτε το γήπεδο θα γινόταν sold out και δεν θα ήταν στην ουσία προσβάσιμο σε φιλάθλους που δεν έχουν.
Έτσι, πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ η ομάδα θα μπορεί να διαθέσει όσο μεγαλύτερο αριθμό εισιτηρίων διαρκείας γίνεται, τα οποία την επόμενη σεζόν 2026-2027, θα έχουν μία παραπάνω αξία κι αυτό γιατί υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν, θα έχουν προτεραιότητα για αγορά κάρτας διαρκείας στο νέο «σπίτι» της ομάδας στον Βοτανικό, στο οποίο, αν όλα πάνε καλά, θα μπει από τη σεζόν 2017-2028.
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.
Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).
Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου (Ερασιτέχνη).
Πηγή: gazzetta.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
