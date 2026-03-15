Έξι αγώνες, πέντε βαθμοί και τρία γκολ σε 1,5 μήνα για τον Άρη

Το πρόβλημα δεν είναι απλά φανερό αλλά ξεκάθαρα αποτελεί το κύριο αντικείμενο συζήτησης και στο εσωτερικό της ομάδας. Ενδεικτικές ήταν εξάλλου οι δηλώσεις του Χαμζά Μεντίλ μετά την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό οι οποίες ήρθαν ως συνέχεια των πρώτων τοποθετήσεων του Μιχάλη Γρηγορίου.Η άποψη περί δημιουργίας ευκαιριών που δεν μετουσιώνονται δεν μπορεί να συνεχίσει να γίνεται αποδεκτή. Είναι πρόβλημα και μάλιστα τεράστιο σε βαθμό να θέτει υπό αμφισβήτηση ακόμη και την παρουσία της ομάδας στα Playoff 5-8 πέραν τους (ελάχιστου) στόχου της κατάληψης της 5ης θέσης που (ενδέχεται να) οδηγήσει στο Conference League καθώς αυτό θα εξαρτηθεί από τον φετινό Κυπελλούχο Ελλάδας.Ακόμη κι αν οι «κίτρινοι» μπουν σ’ αυτή την ομάδα των Playoff,. Θα μπουν στο «5-8» αν νικήσουν τον ΟΦΗ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στο «Κλ. Βικελίδης». Μπορεί να συμβεί και με ισοπαλία, αναλόγως των υπολοίπων αποτελεσμάτων. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή ήδη βρίσκονται στο -9 από τον Λεβαδειακό και η εικόνα τους είναι προβληματική.Τελευταία φορά που έφυγαν νικητές από γήπεδο ήταν από αυτό του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο στις 31 του περασμένου Γενάρη. Εκ τότε έπαιξαν έξι παιχνίδια με απολογισμό πέντε ισοπαλίες και μία ήττα. Δηλαδή, πέντε βαθμοί σε έξι αγώνες.. Τρία γκολ πέτυχαν στον ίδιο αριθμό αγώνων.Στο προσκήνιο βρίσκεται πλέον το ζήτημα ότι δημιουργούν περισσότερες ευκαιρίες. Ακόμη κι αν ισχύει – στην ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό έκαναν μόλις μία τελική εντός περιοχής με τον Μάρτιν Χόνγκλα – δεν αρκεί. Ο Άρης χρειάζεται γκολ, οι επιθετικοί δεν του προσφέρουν το παραμικρό κι έτσι συνεχίζει να «σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο. Ουδέποτε στην τελευταία οκταετία είχαν 30 βαθμούς μετά από 25 αγώνες. Ουδέποτε επίσης είχαν περιοριστεί στα 20 γκολ έχοντας τη δεύτερη χειρότερη επίθεση της Stoiximan Superleague.