Φοβερό Περιστέρι πέρασε εύκολα από τον Άγιο Θωμά, 84-61 το Μαρούσι που παλεύει για τη σωτηρία, βίντεο
Επίδειξη δύναμης από το Περιστέρι μέσα στο Μαρούσι. Η ομάδα του Ξανθόπουλου ήταν καταιγιστική και επικράτησε με 84-61, πηγαίνοντας στο 10-9. Στον αντίποδα το σύνολο του Παπαθεοδώρου έπεσε στο 4-16 και ψάχνει νίκες για να σωθεί.
Για τους νικητές ο Νίκολς σταμάτησε στους 17 πόντους και ο Καρντένας είχε 16 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο ΝτεΣόουζα τελείωσε με 19 πόντους αλλά δεν ήταν αρκετοί.
Μαρούσι - Περιστέρι: Το ματς
To Περιστέρι μπήκε εντυπωσιακά στο ματς και έκανε το 8-17 με τον Πέιν στο 7'. Το μόνο που κατάφερε το Μαρούσι στη λήξη του δεκαλέπτου ήταν να μειώσε σε 12-18 με τον Κουζέλογλου, αντιμετωπιζοντας πάντως θέματα στην επίθεση.
Με τον Βαν Τούμπεργκεν το Περιστέρι ξέφυγε με 19-31 στα μέσα της δεύτερης περιόδου, αλλά οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και μείωσαν σε 31-35 με τον Γουόκερ, ένα λεπτό πριν το ημίχρονο. Ο Καρντένας έγραψε το 31-37 στο 20'.
Το Περιστέρι μπήκε αποφασισμένο στο τρίτο δεκάλεπτο και με τον Πέιν εκτέξευσε τη διαφορά στους 17 για το 40-57 στο 27'. O Aμπερκρόμπι συνέχισε στο ίδιο τέμπο και έκανε το 42-65.
Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν τη διαφορά και έφτασαν σε ένα πολύ εύκολο ροζ φύλλο αγώνα.
Τα δεκάλεπτα: 12-18, 31-37, 42-65, 61-84
MVP: Nίκολς και Καρντένας με 17 και 16 πόντους ήταν οι κορυφαίοι.
Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Οι 19 πόντοι και τα 6 ριμπάουντ του ΝτεΣόουζα δεν ήταν αρκετά για να σώσουν το Μαρούσι.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 8/9 σουτ του ΝτεΣόουζα.
