Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μπέτις, ΑΕΚ-Τσέλιε, Μονακό-Ολυμπιακός και ΠΑΟ-Ζαλγκίρις
Αθλητικές μεταδόσεις Παναθηναϊκός ΑΕΚ Μπέτις Τσέλιε Ολυμπιακός Μονακό

Στο «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων και αγώνες του Champions League

Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο, όσο και σε μπάσκετ. 

Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.

Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.

  • Οι σημαντικότερες  αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
  • Παναθηναϊκός - Μπέτις (19:45, Cosmote Sport 3, ANT1)
  • Λιλ - Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 8)
  • Στουτγκάρδη - Πόρτο (19:45, Cosmote Sport 7)
  • Μονακό - Ολυμπιακός (20:00, Nova Sports 4)
  • Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports start)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (21:45, Nova Sports 2)
  • Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις (22:00, Nova Sports prime)
  • Παρί - Βιλερμπάν (22:00, Νova Sports 5)
  • Θέλτα - Λυών (22:00, Cosmote Sport 9)
  • Νότιγχαμ - Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 3)
  • Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 4)
