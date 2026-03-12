Πώς η ανακύκλωση αποτσίγαρων μπορεί να μειώσει τη ρύπανση και πώς η METRO, μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα #gopafree, συμβάλλει έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός-Μπέτις, ΑΕΚ-Τσέλιε, Μονακό-Ολυμπιακός και ΠΑΟ-Ζαλγκίρις
Στο «μενού» των αθλητικών μεταδόσεων και αγώνες του Champions League
Πλούσιο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας τόσο σε ποδόσφαιρο, όσο και σε μπάσκετ.
Στις 19:45, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπέτις στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τη φάση των «16» του Europa League, με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα του Cosmote Sport 3 και στο ελεύθερο κανάλι του ΑΝΤ1.
Η ΑΕΚ φιλοξενείται σήμερα από την Τσέλιε για τους «16» του Europa Conference League, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και την αναμέτρηση να είναι live στο Cosmote Sport 4.
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη απέναντι στη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague. Τζάμπολ στις 20:00 και μετάδοση από το κανάλι της Nova Sports 4. Λίγο αργότερα, στις 22:00, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Ζάλγκιρις Κάουνας στο «Telekom Center Athens», σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε live από το Nova Sports prime.
- Οι σημαντικότερες αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
- Παναθηναϊκός - Μπέτις (19:45, Cosmote Sport 3, ANT1)
- Λιλ - Άστον Βίλα (19:45, Cosmote Sport 8)
- Στουτγκάρδη - Πόρτο (19:45, Cosmote Sport 7)
- Μονακό - Ολυμπιακός (20:00, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια (21:45, Nova Sports 2)
- Παναθηναϊκός - Ζάλγκιρις (22:00, Nova Sports prime)
- Παρί - Βιλερμπάν (22:00, Νova Sports 5)
- Θέλτα - Λυών (22:00, Cosmote Sport 9)
- Νότιγχαμ - Μίντιλαντ (22:00, Cosmote Sport 3)
- Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 4)
