Το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη μετά την αποχώρηση από τη Μονακό

Ο 43χρονος coach παραιτήθηκε, καθώς η κατάσταση στην ομάδα του

έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οικονομικά προβλήματα, εντάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι, αλλά και οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της

δημιούργησαν ένα εκρηκτικό “κοκτέιλ” που οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Βασίλης Σπανούλης είναι εν πτήσει προς την Αθήνα όπου αναμένεται να φτάσει λίγο μετά τις 15:00.

Με τον Σπανούλη στο τιμόνι οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της EuroLeague (ηττήθηκαν από την Φενέρμπαχτσε), ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες διεκδικούσαν ακόμη και την κορυφή της κατάταξης της κανονικής περιόδου.

Ο Σπανούλης παραμένει ομοσπονδιακός προπονητής, καθώς συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής μετά από το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

«Η AS Monaco Basket και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συνεναίσει να χωρίσουν άμεσα τους δρόμους τους.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε εντός του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η AS Monaco Basket τον ευγνωμονεί για το έργο που ολοκλήρωσε και για τη νοοτροπία που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας του»