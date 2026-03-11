Το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη μετά την αποχώρηση από τη Μονακό
Ο Kill Bill σχολίασε την αποχώρησή του με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να γνωστοποιεί όσα είπε μέσω του twitter
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με τη Μονακό!
Ο Kill Bill έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να τα γνωστοποιεί μέσω του twitter, με τον Έλληνα προπονητή να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι και head coach στην Εθνική Ελλάδος.
«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», έγραψε.
Ο 43χρονος coach παραιτήθηκε, καθώς η κατάσταση στην ομάδα του Μόντε Κάρλο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οικονομικά προβλήματα, εντάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι, αλλά και οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της Euroleague, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό “κοκτέιλ” που οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Βασίλης Σπανούλης είναι εν πτήσει προς την Αθήνα όπου αναμένεται να φτάσει λίγο μετά τις 15:00.
Με τον Σπανούλη στο τιμόνι οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της EuroLeague (ηττήθηκαν από την Φενέρμπαχτσε), ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες διεκδικούσαν ακόμη και την κορυφή της κατάταξης της κανονικής περιόδου.
Ο Σπανούλης παραμένει ομοσπονδιακός προπονητής, καθώς συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής μετά από το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.
Aναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό
«Η AS Monaco Basket και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συνεναίσει να χωρίσουν άμεσα τους δρόμους τους.
Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε εντός του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.
Η AS Monaco Basket τον ευγνωμονεί για το έργο που ολοκλήρωσε και για τη νοοτροπία που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας του»
Vassilis Spanoulis and AS Monaco have mutually agreed to part ways.— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) March 11, 2026
Coach s quote:
“My stay in Monaco will always remain in my memory. The first trophy I won as a coach and my first EuroLeague final are achievements I will never forget! I wish the club much success for the…
L’AS Monaco Basket et Vassilis Spanoulis ont convenu d'un commun accord de se séparer, avec effet immédiat.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 11, 2026
Le club remercie Vassilis Spanoulis pour la passion, l'énergie et le dévouement dont il a fait preuve au sein de l’organisation. Son engagement envers l'équipe et les… pic.twitter.com/qo6VGKt9lN
