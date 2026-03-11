Το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη μετά την αποχώρηση από τη Μονακό
SPORTS
Βασίλης Σπανούλης Μονακό

Το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη μετά την αποχώρηση από τη Μονακό

Ο Kill Bill σχολίασε την αποχώρησή του με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να γνωστοποιεί όσα είπε μέσω του twitter

Το πρώτο σχόλιο του Βασίλη Σπανούλη μετά την αποχώρηση από τη Μονακό
18 ΣΧΟΛΙΑ
Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος «διαζυγίου» πήρε σάρκα και οστά καθώς ο Βασίλης Σπανούλης έλυσε και επίσημα τη συνεργασία του με τη Μονακό!

Ο Kill Bill έκανε και τα πρώτα του σχόλια μετά την αποχώρηση, με τον ατζέντη του, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να τα γνωστοποιεί μέσω του twitter, με τον Έλληνα προπονητή να αναζητά πλέον τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Είναι και head coach στην Εθνική Ελλάδος.

«Η παρουσία μου στη Μονακό θα μείνει για πάντα στη μνήμη μου. Το πρώτο τρόπαιο που κατέκτησα ως προπονητής και ο πρώτος μου τελικός EuroLeague είναι επιτεύγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Εύχομαι στην ομάδα πολλή επιτυχία για το υπόλοιπο της σεζόν», έγραψε.


Ο 43χρονος coach παραιτήθηκε, καθώς η κατάσταση στην ομάδα του Μόντε Κάρλο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οικονομικά προβλήματα, εντάσεις που προκύπτουν από το γεγονός ότι οι παίκτες είναι απλήρωτοι, αλλά και οι επτά ήττες στα τελευταία οκτώ ματς της Euroleague, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό “κοκτέιλ” που οδήγησε σε ραγδαίες εξελίξεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο Βασίλης Σπανούλης είναι εν πτήσει προς την Αθήνα όπου αναμένεται να φτάσει λίγο μετά τις 15:00. 

Με τον Σπανούλη στο τιμόνι οι Μονεγάσκοι έφτασαν πέρυσι μέχρι τον τελικό της EuroLeague (ηττήθηκαν από την Φενέρμπαχτσε), ενώ μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες διεκδικούσαν ακόμη και την κορυφή της κατάταξης της κανονικής περιόδου.

Ο Σπανούλης παραμένει ομοσπονδιακός προπονητής, καθώς συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής μετά από το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.


Aναλυτικά η ανακοίνωση της Μονακό

«Η AS Monaco Basket και ο Βασίλης Σπανούλης συμφώνησαν κοινή συνεναίσει να χωρίσουν άμεσα τους δρόμους τους.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Βασίλη Σπανούλη για το πάθος, την ενέργεια και την αφοσίωση που επέδειξε εντός του οργανισμού. Η δέσμευσή του στην ομάδα και στις αξίες του συλλόγου θα παραμείνει χαραγμένη στην ιστορία της Μονακό.

Η AS Monaco Basket τον ευγνωμονεί για το έργο που ολοκλήρωσε και για τη νοοτροπία που μοιράστηκε με τους παίκτες, το προσωπικό και τους οπαδούς. Ο Βασίλης θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος στην οικογένεια της Roca Team. Ο σύλλογος του εύχεται κάθε επιτυχία στο υπόλοιπο της καριέρας του»
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης