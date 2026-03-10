Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε ένα χρόνο
SPORTS
Ροντρίγκο Ρεάλ Μαδρίτης Εθνική Βραζιλίας

Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε ένα χρόνο

Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη  ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και στον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου στο παιχνίδι με τη Χετάφε 

Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε ένα χρόνο
Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε  σήμερα (10/3) το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.

Ο τραυματισμός του συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.

Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.

Φυσικά θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ. 

«Δόξα τω Θεώ, η επέμβαση πήγε καλά. Μια νέα ιστορία ξεκινά, ένας νέος Ροντρίγκο γεννιέται. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα υποστήριξης» έγραψε στα social media ο Βραζιλιάνος. 

