Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε ένα χρόνο
Ροντρίγκο: Υποβλήθηκε σε πετυχημένη χειρουργική επέμβαση και επιστρέφει σε ένα χρόνο
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και στον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου στο παιχνίδι με τη Χετάφε
Ο Ροντρίγκο υποβλήθηκε σήμερα (10/3) το πρωί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση, για ρήξη στον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο και τον πλάγιο μηνίσκο του δεξιού γονάτου.
Ο τραυματισμός του συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.
Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.
Φυσικά θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.
«Δόξα τω Θεώ, η επέμβαση πήγε καλά. Μια νέα ιστορία ξεκινά, ένας νέος Ροντρίγκο γεννιέται. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα υποστήριξης» έγραψε στα social media ο Βραζιλιάνος.
Ο τραυματισμός του συνέβη πριν από οκτώ ημέρες, εναντίον της Χετάφε, αλλά περίμεναν να υποχωρήσει το πρήξιμο στην περιοχή.
Από αυτή τη στιγμή και μετά, ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή του Βραζιλιάνου διεθνή επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτιμάται ότι θα είναι 100% έτοιμος σε περίπου ένα χρόνο.
Φυσικά θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο των ΗΠΑ.
«Δόξα τω Θεώ, η επέμβαση πήγε καλά. Μια νέα ιστορία ξεκινά, ένας νέος Ροντρίγκο γεννιέται. Σας ευχαριστώ για όλα τα μηνύματα υποστήριξης» έγραψε στα social media ο Βραζιλιάνος.
🚨🗣️ 𝐃𝐄́𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 — Rodrygo sur IG :— Real Madrid FR 🇨🇵 (@ActualiteReal_) March 10, 2026
« Dieu merci, l’opération s’est bien passée. Une nouvelle histoire commence, un nouveau Rodrygo est né. Merci pour tous vos messages de soutien. » 🙏✨ pic.twitter.com/0iX1NvkI6x
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα