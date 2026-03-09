Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
«Βόμβα» από την Ισπανία: «Προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσάμπι Αλόνσο»
Η δεύτερη σεζόν του Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ εξελίσσεται αρκετά δύσκολα, με τα αποτελέσματα των «Reds» στην Premier League να μην ικανοποιούν τις προσδοκίες
Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 48 βαθμούς σε 29 αγώνες, επίδοση που δεν της εξασφαλίζει με σιγουριά μια θέση στο επόμενο Champions League και κάπως έτσι μπαίνει στην… εξίσωση το όνομα του Τσάμπι Αλόνσο!
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της ισπανικής «OK Diario», τα οποία επικαλείται και η «Mundo Deportivo», δεν αποκλείεται να υπάρξει αλλαγή προπονητή στο τέλος της σεζόν, με τον Αλόνσο να αποτελεί έναν από τους βασικούς υποψηφίους για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των «Reds».
Το όνομα του Αλόνσο βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της συζήτησης μεταξύ των φίλων της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός αποτελεί μια ιδιαίτερα αγαπητή μορφή για τον σύλλογο, καθώς φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από το 2004 έως το 2009, πραγματοποιώντας 143 συμμετοχές και αποτελώντας βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Champions League το 2005.
