Ο Κοϊτά αποβλήθηκε από τον διαιτητή για εξύβριση μετά το τέλος του αγώνα, δείτε βίντεο
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ΑΕΚ Αμπουμπακαρί Κοϊτά Αποβολή

Ο Κοϊτά αποβλήθηκε από τον διαιτητή για εξύβριση μετά το τέλος του αγώνα, δείτε βίντεο

Ο κορυφαίος παίκτης της ΑΕΚ μετά το τελευταίο σφύριγμα του Ιταλού διαιτητή Μαριάνι διαμαρτυρήθηκε έντονα γιατί δεν κράτησε περισσότερες καθυστερήσεις και είδε την κόκκινη κάρτα

Ο Κοϊτά αποβλήθηκε από τον διαιτητή για εξύβριση μετά το τέλος του αγώνα, δείτε βίντεο
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Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά, σε μια βραδιά όπου όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ έδωσαν ότι είχαν και δεν είχαν, ήταν ο κορυφαίος κιτρινόμαυρος αλλά στο φινάλε έχασε την ψυχραιμία του και το πλήρωσε ακριβά...

Ο σκόρερ του πρώτου τέρματος της Ένωσης ακούγοντας το τελευταίο σφύριγμα από τον Ιταλό διαιτητή Μαριάνι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του θεωρώντας ότι έπρεπε να κρατήσει λίγο χρόνο ακόμη.

Με διάφορες κινήσεις και εκφράσεις έδειξε τη δυσφορία του με τον Μαριάνι να του δείχνει το ρολόι και του Μαυριτανό να του απαντά και να δέχεται την κόκκινη κάρτα!

Ο Κοϊτά διαβάζοντας τα χείλη του φαίνεται να λέει «f@ck off men» στον Μαριάνι, ο οποίος όταν τον πλησιάζει ο Μαρίν για να του εξηγήσει τι έγινε λέει στον Ρουμάνο «f@ck off, not to me»

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