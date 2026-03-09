Ολυμπιακός: Τα ντέρμπι που δεν του... πηγαίνουν φέτος και η «τρομακτική» διαφορά με πέρυσι

Οι 6 από τους 18 διαθέσιμους βαθμούς που συγκέντρωσαν οι «ερυθρόλευκοι» είναι η χειρότερη συγκομιδή σε σύγκριση με τις άλλες τρεις μεγάλες ομάδες