Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Σλούκα
Με σημαντικές απουσίες θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή (16:00)
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη στο ματς με τον Ηρακλή (16:00) για τη Stoiximan GBL. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ.
Πρόβλημα υπάρχει και με τον Κώστα Σλούκα που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο. Θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
Η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Χουάντσο.
Επίσης δεν θα αγωνιστούν οι Λεσόρ και Γκριγκόνις που είναι εκτός 8άδα στο πρωτάθλημα, ενώ και ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ παραμένει τραυματίας.
