Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Σλούκα
SPORTS
Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας Ηρακλής

Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Σλούκα

Με σημαντικές απουσίες θα κοντραριστεί ο Παναθηναϊκός με τον Ηρακλή (16:00)

Εκτός εξάδας ξένων οι Όσμαν και Φαρίντ στον Παναθηναϊκό, πρόβλημα με Σλούκα
1 ΣΧΟΛΙΟ
O Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στη Θεσσαλονίκη στο ματς με τον Ηρακλή (16:00) για τη Stoiximan GBL. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός εξάδας ξένων τους Τσέντι Όσμαν και Κένεθ Φαρίντ.

Πρόβλημα υπάρχει και με τον Κώστα Σλούκα που ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στο αριστερό γόνατο. Θα φανεί τις επόμενες μέρες αν θα είναι έτοιμος για το ματς με τη Ζάλγκιρις Κάουνας.

Η εξάδα ξένων για το ματς με τον Ηρακλή: Σορτς, Χολμς, Χέιζ-Ντέιβις, Γκραντ, Ναν και Χουάντσο.

Επίσης δεν θα αγωνιστούν οι Λεσόρ και Γκριγκόνις που είναι εκτός 8άδα στο πρωτάθλημα, ενώ και ο Αλεξάνδρος Σαμοντούροβ παραμένει τραυματίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης